Какие казни могли повредить самих палачей

Сложно найти человека, настолько сердобольного, что сопереживал бы палачу: как тяжела, опасна и незавидна его доля. А между тем представители этой профессии необходимы любому обществу независимо от исторической эпохи. И действительно, деятельность палача всегда была сопряжена с целым рядом реальных опасностей.

Тяжелая работа

Известный историк Владимир Игнатов в своей книге «Палачи и казни в истории России и СССР» (Москва, 2013 год издания) написал, что в древних обществах наказание преступнику совершалось по принципу кровной мести: «Око за око, зуб за зуб». С формированием первых государств функция возмездия за совершенные преступления перешла к общественным институтам. В исторических документах Западной Европы первые упоминания о профессиональных палачах, получавших официальное жалованье за свой нелегкий труд, относятся к XIII веку.

Обычно такого специалиста нанимало руководство средневекового города или крупный феодал, распоряжавшийся жизнями своих подданных, как ему заблагорассудится. Должность палача, как правило, передавалась по наследству. Эти люди составляли особую касту в обществе. Поскольку породниться с ними желающих было немного, они женились среди своих, находя пары в семьях могильщиков, гробовщиков, а также людей, занимавшихся отловом бродячих животных и т. п. Если старый палач уходил на пенсию, не оставив достойного преемника, то эту должность предлагали осужденному за насильственные преступления, взамен обещая освобождение от наказания.

Официальная зарплата палачей была небольшой: на уровне мелких городских служащих. Например, в России, по Соборному уложению 1649 года, годовое жалование представителей этой профессии составляло всего 4 рубля. Но палачи обычно не бедствовали. Они могли приходить на рынок и брать там все, что нужно. Суеверные торговцы опасались принимать их «кровавые» деньги. К тому же палачи часто подрабатывали, продавая средневековым алхимикам или лекарям части тел убитых людей.

Некоторые из экзекуторов сами были неплохими докторами, поскольку хорошо разбирались в анатомии и применении ядов. В небольшом средневековом городе, где все жители знали друг друга, палачам не было нужды скрывать свою личность. Разумеется, порой их убивали преступники, пытавшиеся спасти своих товарищей от казни, а также мстительные родственники жертв, замученных до смерти.

Эта профессия всегда была очень опасной. В случае многочисленных угроз палач ходил по улицам с охраной. Но и помимо этого, сама деятельность экзекутора часто была сопряжена с большим риском: он работал с опасными приспособлениями, устройствами и веществами.

Какие бывают казни

Французский публицист Мартин Монестье (Martin Monestier) подобно описал все виды насильственного умерщвления людей, когда-либо применявшихся палачами, в книге «Смертная казнь: История и виды высшей меры наказания от начала времен до наших дней». Эта работа была опубликована в Париже в 1994 году. За свою многовековую историю человечество придумало немало видов казни. Попробуем составить своеобразную классификацию:

через удушение (повешение, закапывание в землю живьем);

с помощью холодного оружия (отсечение головы, четвертование, разрубание на части);

с помощью огня и раскаленных предметов (сжигание на костре, сваривание в масле или кипятке, зажаривание живьем, вливание раскаленного свинца в горло);

с помощью мороза (обливание ледяной водой, оставление на зимней улице без одежды);

с помощью воды (утопление, насильственное вливание большого количества питья в горло);

с помощью животных (затаптывание слонами, травля хищными зверями, медленная смерть от насекомых);

через травмы, несовместимые с жизнью (сбрасывание в пропасть, забивание камнями, сдирание кожи, вытягивание кишок);

показательные мучения (посажение на кол, распятие, колесование);

через морение голодом или жаждой, в том числе, замуровывание в стену;

с помощью огнестрельного оружия или взрывчатки;

с помощью яда (газовая камера, смертельная инъекция);

электрический стул.

Разумеется, это далеко не полный перечень всевозможных казней, придуманных людьми. Только наиболее распространенные.

«Дьявольский ветер»

Одним из самых опасных для палачей видов казни был расстрел из пушек, получивший название «Дьявольский ветер». Приговоренного необходимо было крепко привязать к стволу артиллерийского орудия, после чего из него выстреливали зарядом пороха или ядром. Тело человека разлеталось на куски. Подробное описание такой казни в своих воспоминаниях оставил известный художник Василий Верещагин , который в 1884 году написал картину «Подавление индийского восстания англичанами». Путешествуя по странам Азии, живописец узнал, как британские оккупационные войска казнили участников мятежного движения сипаев.

В книге «Скобелев. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. в воспоминаниях В. В. Верещагина» (Москва, 2007 год) приведены слова художника: «Повторяю, все делается методично, по-хорошему: пушки, сколько их случится числом, выстраиваются в ряд, к каждому дулу, не торопясь, подводят и привязывают за локти по одному более или менее преступному индийскому гражданину, разных возрастов, профессий и каст, и затем по команде все орудия стреляют разом».

Такая казнь должна была запугать жителей Индии: по их верованиям, разрушение физического тела усложняет душе казненного существование в загробном мире. Впрочем, палачам тоже было неспокойно. Чтобы пороховой заряд взорвался, необходимо поджечь фитиль, стоя прямо рядом с пушкой, которая вот-вот выстрелит. Надо ли говорить, что такая физическая реакция нестабильна, ведь иногда сами артиллерийские орудия могли взорваться, ранив или убив палачей.

Растерзание хищными зверями

Этот способ казни известен многим народам на протяжении тысячелетий. Жители Древнего Египта, например, скармливали преступников крокодилам, в Индии их затаптывали слоны, а в Германии осужденных женщин часто привязывали за волосы к необъезженным лошадям, которые носились, пока несчастная не умрет от многочисленных травм. С особым размахом «звериные» казни происходили в Древнем Риме. На арене в присутствии сотен зрителей хищные львы, пантеры, волки, гиены и другие голодные, обозленные животные терзали приговоренных. Такая участь ожидала непокорных рабов, дезертиров из армии, чужеземных преступников, а также инакомыслящих, в том числе первых христиан. Стоит ли говорить, что регулярное общение с хищными зверями часто приводило к увечьям или гибели палачей: животному все равно, кого съесть.

Раскаленный свинец или олово

Применяя те или иные казни, жители Ближнего Востока и стран Европы стремились, чтобы способ умерщвления человека носил назидательный характер. Например, фальшивомонетчикам через специальную воронку в горло заливали расплавленный металл, из которого преступники отливали свои «деньги». Так нередко поступали и в Древней Руси. Считалось, что приговоренный должен таким образом поплатиться за жадность: «Нарушал закон ради презренного металла, так напейся же им досыта!» Иногда вместо свинца или олова использовался кипяток. Историки утверждают, что этот вид казни зародился в Древнем Риме, изначально он предназначался для людей, обвиненных в преступлениях против нравственности. А древние иудеи так умерщвляли взяточников. Палачам приходилось разбираться в основах металлургии. Раскаленный свинец (или олово) очень опасен. Обращаться с ним нужно крайне осторожно. Если приговоренный сильно дернется, то воронка может соскочить, и тогда обжечься рискует сам палач. Другие казни, связанные с огнем, тоже опасны. Если неправильно разжечь костер, может начаться пожар. Кипящее масло или горячие угли также требуют особых мер предосторожности.

Отравления

Еще одним древним способом умерщвления преступников является отравление. Жители античной Греции и Рима часто прибегали именно к этой казни, она также была распространена в Галлии и Испании. Гражданину Афин, которому по решению ареопага вынесен смертный приговор, обычно вручали смертельную дозу яда цикуты — растения, которое также называется «Вех ядовитый». Приговоренный должен был выпить все содержимое чаши. Именно так умер великий философ Сократ (около 469—399 гг. до н. э.) и ряд других известных мыслителей, полководцев. Многие яды, выделенные из растений и животных, настолько опасны, что любое соприкосновение с ними может вызвать летальный исход. Поэтому палачам всегда приходилось быть крайне осторожными при изготовлении, хранении, транспортировке и применении отравляющих веществ. Происходили и несчастные случаи.