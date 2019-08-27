Как солдаты спали в танках

Вторая мировая война была страшным временем не только для СССР, но и для всего мира. Тогда погибло много людей, а солдаты жертвовали собой, чтобы спасти других. Они не ели, не пили, не досыпали, но продолжали воевать. В своих мемуарах они описывали то, что происходило на войне.

В одном из интервью советский танкист Василий Алексеев рассказал, каково было воевать в огромной железной машине. Оказалось, что солдаты могли провести там несколько дней, и в качестве кровати у них тоже был танк.

Алексеев рассказывал, что в теплое время года в танке можно было спокойно спать, а зимой он не обогревался без движения. Именно поэтому солдатам приходилось мерзнуть, но сидеть в засаде и ждать.

"Когда мы начинаем передвигаться — вот тут погреешься. И вентилятор гонит — турбина — теплый воздух — хоть на трансмиссию вылезешь немножко там — посидишь, турбиной погреешься. А так когда и двигатель нельзя завести, это вообще хана"

Иногда случались и такие случаи, что, когда танкисты сидели в обороне, им приходилось вырывать яму под машиной и ложиться спать туда. После этого, по рассказам ветерана, у них у всех было много вшей. Солдаты страдали, но продолжали держать оборону и воевать. Им не нужна была кровать, постельное белье, им было достаточно простой ямы под танком и желания спасти жизни.