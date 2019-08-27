Зачем швейцарские тюрьмы красят розовой краской

Ролик рассказывает о необычном проекте, который реализуется в Швейцарии. Он предполагает окраску тюрем в розовый цвет. Делается это с целью успокоить агрессивных заключённых. Эксперты считают, что розовые стены в камерах помогут снизить уровень гнева. Заключённые, находящиеся в розовых камерах, быстрее успокаиваются и спокойнее засыпают. Правда, сами заключённые без энтузиазма относятся к такому дизайну. Смотрите видео и узнайте больше о швейцарском проекте.