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Почему с восходом кричат петухи 

Рамблер 7 часов назад
Изучение такого интересного природного явления, как крик петуха на рассвете, долгое время оставалось без внимания ученых и воспринимался как данность. Но все же что именно побуждает этих птиц оглашать окрестности своим заливистым кукареканьем?
Дело в том, что у петухов тоже есть своя иерархия. Главный самец, вожак с рассветом первым начинает кричать, таким образом обозначая свою территорию и предупреждая других птиц о том, кто здесь хозяин. И только после заливистого крика вожака начинают издавать звуки другие петухи.
Как птицы понимают, когда кричать? Петухи живут по своим внутренним часам. Их биоритмы и понимание времени суток очень точны.
Ученые провели эксперимент, чтобы выяснить, что произойдет, если поместить петуха в комнату с постоянной имитацией сумерек. Птицы, помещенные в такие условия, продолжали кукарекать каждые 23,7 часа. Но по прошествии нескольких дней некоторые из особей начинали сбиваться с устоявшегося биоритма, так как их внутренние часы перестали откликаться на смену дня и ночи. Таким образом специалисты подтвердили свою теорию о том, что петух начинает кричать на рассвете, потому что именно внутренние часы побуждают его к этому.
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