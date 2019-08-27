Почему с восходом кричат петухи

Изучение такого интересного природного явления, как крик петуха на рассвете, долгое время оставалось без внимания ученых и воспринимался как данность. Но все же что именно побуждает этих птиц оглашать окрестности своим заливистым кукареканьем?

Дело в том, что у петухов тоже есть своя иерархия. Главный самец, вожак с рассветом первым начинает кричать, таким образом обозначая свою территорию и предупреждая других птиц о том, кто здесь хозяин. И только после заливистого крика вожака начинают издавать звуки другие петухи.

Как птицы понимают, когда кричать? Петухи живут по своим внутренним часам. Их биоритмы и понимание времени суток очень точны.

Ученые провели эксперимент, чтобы выяснить, что произойдет, если поместить петуха в комнату с постоянной имитацией сумерек. Птицы, помещенные в такие условия, продолжали кукарекать каждые 23,7 часа. Но по прошествии нескольких дней некоторые из особей начинали сбиваться с устоявшегося биоритма, так как их внутренние часы перестали откликаться на смену дня и ночи. Таким образом специалисты подтвердили свою теорию о том, что петух начинает кричать на рассвете, потому что именно внутренние часы побуждают его к этому.