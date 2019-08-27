9 главных мифов о казаках

Казачество — одна из наиболее ярких и славных страниц российской истории. Неудивительно, что со временем образ казака стал достоянием народного творчества, обрастая всевозможными домыслами, которые превращались в устойчивые заблуждения.

Казачество — оплот демократии

Литераторы и историки XIX столетия идеализировали казачество. Шевченко, Драгоманов, Чернышевский, Костомаров видели в запорожской вольнице простой народ, который, освободившись от панской неволи, пытался строить демократическое общество. Такая мифологема живуча и сейчас.

Запорожская Сечь действительно была поборником идеи освобождения крестьянства от крепостного права, однако жизнь в казачьем обществе была далека от демократических принципов. Попавшие в Сечь крестьяне чувствовали себя там чужаками: хлебопашцев казаки недолюбливали и держались от них особняком.

Когда появились реестровые казаки, они стали активно захватывать землю и превращаться в помещиков, а некоторые стремились добиваться дворянских прав. Позднее в казачество активно потянулись и знатные шляхтичи. К середине XVII столетия казачья аристократия по своему достатку мало уступала мелкому и среднему дворянству.

Запорожцы — первые казаки

Существует устойчивое мнение, что казачество ведет свое происхождение из Запорожской Сечи. Отчасти это так. После роспуска Запорожской Сечи многие казаки вошли в состав вновь созданного Черноморского, Азовского и Кубанского казачества. Однако параллельно с зарождением казачьей вольницы в Приднепровье в середине XVI века стали возникать казацкие общины и на Дону.

Известно, что в войске Ивана Грозного , осаждавшего Казань, было 10 000 казаков. Первое же упоминание в летописях слова «казак» относят к 1444 году. Буквально с самого начала существования Запорожского и Донского казачества между ними устанавливаются тесные связи. История нам сохранила сведения о многочисленных походах, в которых запорожские и донские казаки сражались бок о бок.

Вхождение в состав регулярной армии

Роль казаков, защищавших южные границы Русского государства трудно переоценить. Даже когда опасность набегов спала, казачьи формирования охотно привлекались российским правительством к несению воинской службы.

Однако, как отмечает историк Борис Фролов , казаки «не входили в состав регулярной армии и в качестве основной тактической силы не использовались». Это была отдельная военная структура. Казачьи войска чаще всего составляли полки легкой конницы, носившей статус «иррегулярной». Вознаграждением за службу вплоть до последних дней самодержавия была неприкосновенность земель, где проживало казачество, а также различные льготы, к примеру, на торговлю или рыбный промысел.

Казак шел на службу с собственным оружием

Это утверждение не совсем верно. Действительно, казаки преимущественно покупали вооружение на собственные деньги, но позволить себе купить хорошее огнестрельное оружие мог только обеспеченный человек. Рядовой казак мог рассчитывать на трофейное или старое, полученное «в лизинг» оружие, иногда со сроком выкупа до 30 лет. Но существуют документы, которые подтверждают, что казачьи формирования снабжались вооружением.

Так, в 1788 году Григорий Потемкин писал черноморскому атаману Сидору Белому: «Употребите всемерное старание о приумножении казаков и принимая их, снабжайте оружием. В случае, когда все оружие будет в раздаче, представляйте ко мне, почему я и прикажу вновь еще оного вам отпустить». Тем не менее, оружия не хватало, а имевшееся зачастую было устаревшим. Известно, что вплоть до 1870-х годов казачья кавалерия стреляла кремниевыми пистолетами.

Хазарское происхождение казаков

Этот миф возник во времена Гетманщины и был популярен у антироссийски настроенной части казацкой элиты, прежде всего, в окружении Ивана Мазепы . Согласно «конституции Орлика» (генерального писаря Мазепы) «казацкий народ» раньше назывался «хазарским» и принял православие из Константинополя задолго до крещения Руси.

По словам историка Татьяны Таировой-Яковлевой, эта концепция хоть и имеет неясное происхождение, но преследует вполне прозрачную цель: не оставить и намека на общность русского и украинского народа, а также секуляризировать генеалогию казачества и разорвать религиозные связи между Гетманщиной и Москвой.

Письмо запорожцев турецкому султану

Оскорбительный ответ запорожских казаков на просьбу турецкого султана Мехмеда IV сложить оружие до сих пор вызывает среди исследователей вопросы. Спорность ситуации придает то, что оригинал письма не сохранился, а поэтому большинство историков ставит под сомнение подлинность этого документа.

Первый исследователь переписки А. Н. Попов называл письмо «подложной грамотой, вымышленной нашими книжниками». А американец Даниэль Уо установил, что дошедшее до наших дней письмо со временем было подвергнуто текстовой переделке и стало частью памфлетов антитурецкого содержания. По мнению Уо, эта подделка связана с процессом становления национального самосознания украинцев.

Казаки — это отдельный народ

Такая точка зрения существует давно и активно обсуждается в современных СМИ. Отстаивая свою идентичность, казаки нередко противопоставляли себя соседним народам.

Вспомним хотя бы слова генерала Петра Краснова , сказанные летом 1944 года в Потсдаме: «Казаки! Помните, вы не русские, вы Казаки, самостоятельный народ. Русские враждебны вам. Москва всегда была врагом казаков, давила их и эксплуатировала. Теперь настал час, когда мы, казаки, можем создать свою независимую от Москвы жизнь».

Антропологические исследования казачества, проведенные В. Ф. Кашибадзе и О. Г. Насоновым показали, что история донских казаков подразумевает процессы миграции из юго-восточных областей Центральной России, а также незначительное включение южных и восточных элементов. Пример Донского казачества демонстрирует нам пеструю этническую картину, в которую вписаны представители нескольких десятков народностей, среди которых есть и совсем неожиданные — молдаване, турки, эстонцы, таджики.

Преданность казаков Российской короне

Казачество далеко не всегда проявляло верноподданнические чувства к российской монархии. Зачастую интересы казаков шли вразрез установленных в империи порядков. Так было во время крупнейших народных бунтов — восстаний под предводительством донских казаков Кондратия Булавина, Степана Разина и Емельяна Пугачева. Нередко казачество демонстративно отстаивало свою позицию и в период сложных внешнеполитических ситуаций в стране.

Во время Смуты донские и запорожские казаки отметились активной поддержкой самозванцев, а все те же запорожцы много раз нарушали свои обязательства данные русскому царю, заключая союзы с Польшей, Турцией или Швецией.

Массовый переход казачества на сторону вермахта

Установлено, что гитлеровской Германии, умело использующей пропаганду, удалось переманить на свою сторону до 40 тысяч казаков. В первую очередь это были жители станиц, имевшие личные счеты с советской властью — пострадавшие во время расказачивания и коллективизации.

Однако, учитывая общее число советских граждан, воевавших на стороне вермахта — по разным данным от 800 тыс. до 1 млн 500 тыс. человек — эта цифра не вызывает удивление. Гораздо больше казаков сражалось в рядах Красной Армии. Если в составе вермахта историки насчитывают не более 2-х казачьих корпусов, то в советской армии их было 17.