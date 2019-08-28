Лайка встречает хозяина после недельного поиска

Мужчина встречает своего пса породы лайка по кличке Соболь. Соболь потерялся семь дней назад и его хозяин на автомобиле прочесывал окружающие поселки. Пес очень счастлив, что он нашелся, и поскорее пытается залезть в семейную машину. Как проходила встреча смотрите в этом видео.

Лайка очень энергичная порода. Этим собакам нужно много двигаться, поэтому нередки случаи, когда лайки убегают порезвится и теряются. При этом эта порода собак обладает уравновешенной психикой. Обычно они любят детей и ладят с другими собаками. На генетическом уровне лайки близки к своим диким предкам — волкам. Поэтому у лаек сильно развито чувство стаи. Своей стаей лайки считают семью, в которой живут, сильно привязываются к своему хозяину и другим членам "стаи". Продолжительность жизни этих собак в среднем составляет от 10 до 12 лет.