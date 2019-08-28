Ученые успешно испытали квантовую телепортацию

Совместный эксперимент китайских и австрийских исследователей по телепортации трехуровневых квантовых состояний, также известных как кутриты, прошел с успехом. Об этом сообщается в докладе, опубликованном в журнале Physical Review Letters. Как отмечается в сообщении об эксперименте, подобный опыт успешно был проведен впервые и доказал существование кутрита со значением "два" и его способность находиться сразу в трех состояниях. В предшествующих эксмпериментах ученым удавалось телепортировать только кубиты, т.е. двойные квантовые биты информациии. Просто бит, который в основном используется в вычислительных науках, имеет только значения "ноль" или "единица". Кубит обладает обоими значениями.