Что стало с потомками генерала Власова

Когда речь заходит о предателях Великой Отечественной войны, как правило, первым на ум приходит генерал Андрей Власов . Обладатель ордена Ленина и двух орденов Красного Знамени, отличившийся в Битве за Москву, затем перешёл на сторону врага и даже начал руководить созданной в Третьем рейхе Русской освободительной армией (РОА — организация, запрещенная на территории РФ). Подразделение состояло точно из таких же перебежчиков и, что самое страшное, должно было воевать против русских же людей. Этого оказалось достаточно, чтобы имя Власова стало нарицательным.

Впрочем, по прошествии десятилетий на действия Власова — пленение и сотрудничество с Гитлером — возник и другой взгляд. Появилась версия, что генерал на самом деле был человеком, сотрудничающим с контрразведкой, посланным специально чтобы убить фюрера, но провалившим миссию. Сторонники этой теории указывают, что его РОА вступила в бой лишь в апреле 1945 года — когда исход войны был, по сути, предрешён. А некоторые исследователи в подтверждение своих домыслов указывают и на то, что к семье Власова в послевоенное время отнеслись куда мягче, чем это было принято с родными «врагов народа».

Хотя сперва стоит отметить, что как таковых семей у генерала было несколько. Были в его жизни и официальные жёны, и фронтовые, и рядовые любовницы. Все его приключения подробно описаны в книге «Власов. Два лица генерала» Николая Коняева.

С первой супругой — Анной (девичья фамилия Воронина) — Власов поженился в 1926 году. Наверное, удачным их брак можно назвать с большой натяжкой, потому что спустя десять лет генерал завёл себе пассию — Ульяну Осадчую. В результате этой интрижки у него родилась дочь. Что интересно, военному удалось избежать большого скандала и развода (в советское-то время). Единственное, чем аукнулась для него измена — сменой места службы.

В 1941 году Анна отправилась в эвакуацию, а генерал, попав на фронт, сошёлся со второй, теперь уже гражданской женой Агнессой Подмазенко, которая была врачом. Однако пробыли они вместе недолго. Уже в январе 1942 года она была демобилизована из армии по время беременности. Чуть позже у неё родится мальчик, которого назовут в честь отца — Андреем.

Впрочем, Власов недолго был в одиночестве. Подмазенко ему заменила повар Мария Воронова . Вместе с ним она попала в плен после окружения 2-й Ударной армии, вместе с ней он пережил многие невзгоды, пока не сошёлся со своей последней «женой» — немкой Адель Биленберг (Хайди фон Биленберг). Новая пассия была вдовой офицера СС и начальника базы отдыха возвращающихся немецких солдат. Власов отпраздновал с ней свою свадьбу весной 1945 года в городе Карлсбад.

Как бы то ни было, последние моменты жизни генерала-изменника расставили его приоритеты. Заполняя анкету арестованного, в графе о семейном положении Власов написал: жена — Анна Михайловна Власова, в девичестве Воронина. То ли потому, что она была первой, то ли потому, что самой дорогой. А может, только из-за того, что с первой супругой у него были самые долгие и официальные отношения из всех.

Анна Власова за измену своего мужа, а заодно и за переписку с предателем Родины, провела пять лет в Нижегородской тюрьме. После выхода из мест заключения она жила в городе Балахна Нижегородской области и была реабилитирована в 1992 году.

Первая фронтовая жена Агнессе Подмазенко, которая даже в документах, указывала, что она якобы является супругой Власова, была арестована и по решению Специального собрания и получила пять лет в тюрьме как сообщница предателя. Затем она жила и работала врачом в Бресте. Была реабилитирована в 1989 году. В клинике Агнес Павловна работала до 1991 года, после чего ушла на пенсию. Умерла в 1997 году, её похоронили на городском кладбище в городе Брест.

Андрей, сын Власова и Подмазенко, живёт и работает в Самаре. Он окончил Саратовский государственный университет и аспирантуру, после чего получил степень доктора наук. В 1971 году сын генерала поступил на работу в Куйбышевский (ныне Самарский) государственный университет) где даже занимал руководящие должности, в том числе помощника ректора и секретаря Комитета коммунистической партии Куйбышевского университета. С 1991 года работал в Самарском институте бизнеса и менеджмента.

У Андрея две дочери. Одна внучка генерала теперь живёт во Франции, другая была одним из руководителей Государственной телекомпании Самары.

Ещё одна любовница-фронтовая жена Мария Воронова тоже отсидела несколько лет за свою «дружбу с предателем». Больше же всех повезло немке Адель Биленберг. После войны она осталась жива и невредима и, по воспоминаниям деятеля антисоветской эмиграции Сергея Фрёлиха, даже претендовала на генеральскую пенсию. Ей в этом, конечно, было отказано, ведь Власов — не генерал немецкого Вермахта. Помимо этого трагедия последней жены изменника заключалась в том, что она осталась без денег, которые оставил ей Власов — их отобрали у неё его друзья, уверяя, что средства необходимы, чтобы помочь ему.

Самого же Власова по обвинению в государственной измене осудили в 1946 году. Его лишили воинского звания и наград, а затем повесили.