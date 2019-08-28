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Женщина неожиданно разбогатела благодаря доброму поступку 

Рамблер 23 минуты назад
Фото: depositphotos.com
Американка выиграла крупную денежную сумму в лотерею благодаря своей доброте. Как утверждает Дебра Дентон, жительница американского города Уилмингтон в штате Северная Каролина, ей предложила купить лотерейный билет приятельница, которую та по доброте душевной часто подвозит на машине.
«У моей подруги нет машины, поэтому я часто вожу ее до продуктового магазина или по личным делам», — пояснила Дентон.
Проверив лотерейный билет, женщина обнаружила, что выиграла 289,5 тысячи долларов (19,2 миллиона рублей). Она говорит, что до сих пор до конца не может поверить в свою удачу. Выигранную сумму американка планирует потратить на покрытие ипотечного долга.
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