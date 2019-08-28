Женщина неожиданно разбогатела благодаря доброму поступку

Американка выиграла крупную денежную сумму в лотерею благодаря своей доброте. Как утверждает Дебра Дентон, жительница американского города Уилмингтон в штате Северная Каролина, ей предложила купить лотерейный билет приятельница, которую та по доброте душевной часто подвозит на машине.

«У моей подруги нет машины, поэтому я часто вожу ее до продуктового магазина или по личным делам», — пояснила Дентон.

Проверив лотерейный билет, женщина обнаружила, что выиграла 289,5 тысячи долларов (19,2 миллиона рублей). Она говорит, что до сих пор до конца не может поверить в свою удачу. Выигранную сумму американка планирует потратить на покрытие ипотечного долга.