Могла ли Красная Армия взять Берлин в 1941 году, если бы атаковала первой

Это, разумеется, совсем не к тому, будто у руководства СССР было такое намерение, и что со стороны Германии война была превентивной, как некоторые любят сейчас утверждать. Впрочем, и в наличии такого намерения не было бы ничего предосудительного.

Весьма возможно, что его исполнение позволило бы избежать катастрофических потерь начального этапа Великой Отечественной войны. В любом случае, интересно представить себе такой вариант развития событий.

Исходные условия

Как в любой исторической альтернативе, здесь возможны минимум два взаимоисключающих сценария, ибо кто же знает, что могло произойти на самом деле, «если бы кабы»? Но можно рассмотреть наиболее правдоподобные сюжеты.

Наши сценарии будут исходить из того, что в гитлеровской Германии по каким-то причинам задержалось начало выполнения плана «Барбаросса». Или же СССР успел сосредоточить свои армии раньше. Некоторые даже называют дату — 12 июня — как якобы уже назначенную Сталиным для удара по Германии, но потом отменённую.

Предположим, что летом 1941 года СССР успел осуществить превентивный удар по развёрнутым для вторжения на его территорию гитлеровским войскам. Прочая обстановка — такая же, как в реальной истории. Франция побеждена и оккупирована немцами. Потому что сценарий продолжения войны в Западной Европе потребует ввода дополнительных данных.

Например, в этом с