Зачем американцы судились за помидор

В XIX веке в США в Нью-Йорке рассматривали судебное дело, получившее название «Никс против Хеддена». Поводом к иску стал… помидор.

Братья-предприниматели Никс выступили против таможенного чиновника из Нью-Йорка Эдварда Хеддена. Верховный суд должен был решить, относится ли томат к овощам.

Дело в том, что предприимчивые братья хотели сэкономить и отказались платить налог на импорт овощей, а конкретно, томатов.

Они заявили, что это вовсе не овощ, а очень даже фрукт. Дело в том, что таможенный тариф 1883 года облагал пошлиной лишь импорт овощей, а за перевозку фруктов налоги не взимались. Братья Никс утверждали, что с ботанической точки зрения томат является фруктом. Адвокат истцов даже предоставил определения из словарей, определяющие фрукт как «плод семя растения, или часть содержащую семена, в особенности сочную мясистую мякоть определенных растений, покрывающую семена».

Тем не менее, Верховный суд принял решение в пользу ответчика, отметив, что эти определения не могут доказать, что томаты являются фруктами, а не овощами. Тем более, что в торговле не существовало специального определения «овощ», слово употреблялось в повседневном смысле. Собственно, как и в контексте Таможенного тарифа.