Как колготки стали в СССР культом

Во времена Советского союза мода на вещи, казалось бы, распространялась еще быстрее чем сейчас. В один миг граждане начинали «охотиться» за тем или иным товаром. «Импортную» одежду пытались повторить советские рукодельницы, но только вот тоненькие полиамидные колготки вряд ли кто-то мог самостоятельно воспроизвести. Такие колготки стремилась «достать» каждая женщина в Союзе.

Эластичные полупрозрачные колготки отечественного производства было итак сложно найти, а уж чешскую, польскую и немецкую продукцию — тем более.

Ну а если дефицитный товар все же был найден, то за состоянием колготок тщательно следили. Порвать колготки было целой трагедией, а со стрелками отчаянно боролись клеем или бесцветным лаком.

Была даже шутка о том, что богатую советскую женщину можно узнать по целым колготкам под брюками.

Через некоторое время после их появления, колготки стали «пиарить» советские фильмы. В «Кавказской пленнице», например, героиня Натальи Варлей щеголяет в ярких синих колготках, тогда как большинство граждан такие модели еще даже не видели. Затем в картине «Маленькая вера» героиня и вовсе появляется в колготках в сеточку. До этого подобные колготки считались атрибутом не самых достойных женщин.

Еще больше охотиться за колготками стали после фильма «Интердевочка», вышедшего в 1989-м году.

Кадр из фильма «Интердевочка»

Героини ленты блистали на экранах в телесных, полосатых и ажурных колготках, которые стали атрибутом дорогой обеспеченной жизни.