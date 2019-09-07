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Как колготки стали в СССР культом 

Рамблер 2 часа назад
Как колготки стали в СССР культом
Фото: Кадр из фильма «Кавказская пленница»
Во времена Советского союза мода на вещи, казалось бы, распространялась еще быстрее чем сейчас. В один миг граждане начинали «охотиться» за тем или иным товаром. «Импортную» одежду пытались повторить советские рукодельницы, но только вот тоненькие полиамидные колготки вряд ли кто-то мог самостоятельно воспроизвести. Такие колготки стремилась «достать» каждая женщина в Союзе.
Эластичные полупрозрачные колготки отечественного производства было итак сложно найти, а уж чешскую, польскую и немецкую продукцию — тем более.
Ну а если дефицитный товар все же был найден, то за состоянием колготок тщательно следили. Порвать колготки было целой трагедией, а со стрелками отчаянно боролись клеем или бесцветным лаком.
Была даже шутка о том, что богатую советскую женщину можно узнать по целым колготкам под брюками.
Через некоторое время после их появления, колготки стали «пиарить» советские фильмы. В «Кавказской пленнице», например, героиня Натальи Варлей щеголяет в ярких синих колготках, тогда как большинство граждан такие модели еще даже не видели. Затем в картине «Маленькая вера» героиня и вовсе появляется в колготках в сеточку. До этого подобные колготки считались атрибутом не самых достойных женщин.
Еще больше охотиться за колготками стали после фильма «Интердевочка», вышедшего в 1989-м году.
Кадр из фильма «Интердевочка»
Героини ленты блистали на экранах в телесных, полосатых и ажурных колготках, которые стали атрибутом дорогой обеспеченной жизни.
А уж героиня Любови Полищук, появившаяся в одной из сцен в зеленых колготках, и вовсе заставила всех зрительниц мечтать об этом предмете роскоши. Хотя тогда их, конечно, можно было достать только за большие деньги или по блату.
Комментарии1
Истории , Любовь Полищук , Наталья Варлей
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