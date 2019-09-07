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Кого раньше сажали в «Матросскую тишину» 

Рамблер 38 минут назад
Кого раньше сажали в «Матросскую тишину»
Фото: wikipedia.org
Вопреки всеобщему мнению, "Матросская тишина" предназначалась не для матросов. Еще при Петре Первом в этом районе располагалась слобода для пожилых моряков. Позже на этом месте расположилась богадельня, и был запрещен проезд транспорта. Из-за контингента и тишины так назвали улицу, а впоследствии и тюрьму.
Впервые заключенные появились в ней в 1775 году. Екатерина II приказала оставлять там самых дерзких преступников. В 1870 году заведение называлось Московская исправительная тюрьма. В ней могли одновременно находиться под заключением 150 женщин и 300 мужчин. Количество сидельцев росло, и так появились новые корпуса.
В революционные годы в здании тюрьмы располагалось учреждение для перевоспитания молодых людей, но меньше, чем через год, на этом месте расположилась Кожевническая детская исправительная колония.
В 1945 тюрьма снова переквалифицировалась: туда начали принимать взрослых, достроили еще больше корпусов. Теперь "Матросская тишина" могла вмещать 2000 заключенных. В 1949 году появился еще один корпус для нацистских преступников. Место нашли и для советских ученых, пострадавших от репрессий. Здесь содержали министров, членов ЦК и высокопоставленных чиновников. Кроме того, тюрьма прославилась тем, что туда попадали криминальные авторитеты и воры в законе. До 1997 года в некоторых корпусах по-прежнему содержались дети. Один из самых известных и удачных побегов совершил преступник Александр Солоник. В 1995 году ему удалось подкупить охранника. Он принес ему альпинистское снаряжение и оружие. Беглец забрался на крышу и спустился вниз по веревке.
В 1985 году тюрьму оборудовали под следственный изолятор. Сейчас его называют СИЗО №1, и на его территории расположены больница и храм.
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Истории , Александр Солоник , ФСИН
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