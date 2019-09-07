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Почему в СССР переучивали левшей 

Рамблер 1 час назад
Почему в СССР переучивали левшей
Фото: depositphotos.com
В советских школах дети-левши часто чувствовали себя виноватыми за свою "леворукость". Ведь учителей обязывали следить за тем, чтобы все дети писали правой рукой. В школах на детей пытались воздействовать морально, упрекая за любую попытку сменить неудобную правую руку на ведущую левую. В зависимости от характера педагога левую руку ребенку-левше могли привязать к стулу или ударить по ней указкой при попытке взять левой рукой ручку. Дома обязанность по переучиванию левшей возлагалась на родителей. Соученики часто начинали смотреть на левшей, как на изгоев, поскольку тех часто ругали на уроках.

На случай войны

Переучивали левшей с благой целью — считалось, что в мире, созданном под правшей, им будет тяжело жить, работать и воевать. До появления авторучек левшам приходилось, как и всем, писать чернилами, а в этом случае трудно писать левой рукой и не размазать написанное. В ходе службы в армии левшам предположительно было бы тяжелее стрелять из оружия, созданного для правшей, или водить машины "на механике", переключая передачи неведущей рукой.

Левши с точки зрения науки

Полностью переучить левшей невозможно, поскольку у них от природы является ведущим правое полушарие мозга (у правшей — левое). Максимум, чего удавалось добиться советским учителям после 10 лет мучений с левшой — это научить его владеть обеими руками. Но ведущей рукой при этом оставалась левая. Кроме того, левши страдали в процессе переучивания, как от психологического насилия, и часто показывали худшие показатели в учебе. Поэтому в 1986 году при Горбачеве переучивание левшей отменили.
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