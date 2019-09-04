Что, если бы на Земле не было воды

Вода — живительное вещество, без которого существование всего живого на Земле было бы попросту невозможным. Удивительно, как такое, на первый взгляд, не хитрое соединение двух атомов водорода и одного атома кислорода проникло во все щели земного шара. И тело человека, и поверхность Земли состоят из воды почти на 70%. Что будет если ее убрать?

Подумать только, какие бы возможности открылись перед людьми, если бы мы могли осушить все океаны и озера, чтобы исследовать ранее недостижимые глубины, поднять затонувшие корабли, узнать, как глубоко может существовать жизнь. Погружение в самые глубокие впадины стало бы сродни подъему на самые высокие горы. Но сперва давайте посмотрим на форму нашей планеты, лишенной этого драгоценного вещества.

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