Почему погибших солдат в СССР называли «груз 200»

Название «груз 200» цинковый гроб получил во время Афганской войны. Тогда тела погибших на чужбине солдат пребывали на их родину в ящиках, изготовленных из этого металла. По какой же причине процедура транспортировки усопших осуществляется именно в оцинкованных контейнерах?

Груз 200

До Афганского конфликта, длившегося с 1979 по 1989 год, многие советские граждане никогда даже не слышали о цинковых гробах. О том, что подобный метод транспортировки тел вообще существует, некоторые жители Союза узнали только после появления термина «груз 200». Именно им стали называть цинковые ящики, в которых возвращались в свои родные города погибшие в Афганистане солдаты.

Цифра «200» в данном случае обозначает среднюю массу одного цинкового гроба с помещенным внутрь него телом умершего. Чаще всего термин «груз 200» применяется к скончавшимся военнослужащим, но на самом деле в ящиках из цинка перевозят не только их тела, но и тела гражданских лиц.

Правила перевозки

Перевозка тела человека, скончавшегося вдали от своего постоянного места жительства, осуществляется только в контейнере из цинка. Это правило действует во всех цивилизованных странах мира. Цинковый гроб с покойным должен быть запаян и помещен в чуть больший по размеру деревянный ящик. В промежуток между их стенками засыпают опилки. По прибытии в назначенный пункт усопший может быть захоронен прямо в цинковом гробу (особенно это касается сильно изувеченных тел), а также может быть изъят из него и перемещен в обычный гроб из дерева.

Цинковые контейнеры чаще всего перевозят в грузовых вагонах железнодорожного транспорта, а также в самолетах, совершающих регулярные авиарейсы. На руках у сопровождающего груз, кроме свидетельства о смерти, долж