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Почему солдаты Наполеона спали на кровати вдвоем 

Кириллица 1 час назад
Почему солдаты Наполеона спали на кровати вдвоем
Фото: Кириллица
Далеко не все знают, что в армии Наполеона солдаты спали по двое. Стоит разобраться, по какой причине это происходило. Так, во французских казармах обычно располагались достаточно плотно: в одной комнате селили от 14 до 18 человек. В целях экономии места, материала и средств на отопление солдат обязывали спать по двое. Интересно, что такое положение дел относилось только к солдатам, офицеры и унтер-офицеры уже спали в отдельных помещениях, конечно же, без «товарищей по кровати».
Итак, мы определили, что для сна солдаты на одной кровати распределялись по двое. При этом каждого из них называли «camarade de lit», что означало «товарищ по постели». Для обладателей бурной фантазии стоит заметить, что в различных записях и воспоминаниях о французской казарме нет упоминания о гомосексуализме, поэтому различные подозрения такого рода можно сразу откидывать. Тем более что подобный сон нельзя назвать комфортным процессом или тем, который приносит много удовольствия. А все дело в том, что размер кровати в казармах составлял 110 см в ширину и 190 см в длину. Такого места не достаточно для полноценного высыпания одного человека, не то что двоих.
На то время во французских армиях далеко не все солдаты имели привилегии, это касалось и кроватей. Так, генерал Марселен Марбо вспоминает о начале своей военной карьеры, когда в 17 лет он решил записаться в ряды гусаров. Самое яркое событие этого дня — это его сон, а точнее его отсутствие. Когда он только расположился на кровати и немного задремал, к нему подошел гусар. Он был крупного телосложения (Марселен Марбо был худощавым парнем). Гусар направил на него лампу, чтобы рассмотреть новичка, затем стал раздеваться. Конечно же, юный Марбо даже и подумать не мог, что он серьезно намеревается оправиться к нему в кровать. Гусар, в свою очередь, быстро лег в кровать, приказал юноше подвинуться, а потом крепко заснул. Храп и невыносимый запах из сумки, которую гусар спрятал под подушкой, — далеко не все кошмары этой ночи. Дела обстояли намного хуже, так как из всей ширины кровати (а это 110 см), плотный военный занял три ее четверти.
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