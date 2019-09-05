Что покажут на выставке достижений нацистов

Видео рассказывает об очередной попытке переписать историю прошлого века. В Нидерландах открывается выставка достижений нацизма. Авторы выставки говорят, что это первая выставка, посвящённая дизайну Третьего рейха. По их словам, именно дизайн нацисты использовали для достижения целей. В экспозиции — масса предметов со свастикой, и получилось так, что они размещены напротив синагоги. В Ассоциации антифашистов Нидерландов выставку сочли неуважительной. Интересно, что все нацистские экспонаты свозились на выставку с согласия правительства. На какой эффект рассчитывают организаторы? И кто протестует против выставки?