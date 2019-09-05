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Эксперимент объяснил, зачем белки слушают птиц 

Naukatv.ru 19 минут назад
Эксперимент объяснил, зачем белки слушают птиц
Фото: Naukatv.ru
Известно, что птицы издают определённые звуки, чтобы сообщить об отсутствии опасности или поделиться своим местоположением. Учёные предположили, что птичье пение может быть полезным сигналом для других животных. Чтобы проверить эту гипотезу, исследователи наблюдали за поведением 54 диких каролинских белок (Sciurus carolinensis) в общественных парках и жилых районах штата Огайо. «Угроза» моделировалась воспроизведением записи крика краснохвостого сарыча (Buteo jamaicensis), главного врага белок и мелких птиц. После крика хищника учёные воспроизводили либо пение птиц разных видов, либо запись окружающих звуков, в которой не было голосов птиц. За поведением каждой белки наблюдали в течение 3 минут.
Выяснилось, что после крика хищника все белки проявляли настороженное поведение: застывали или искали укрытие. Белки, которые после слышали пение птиц, проявляли меньше бдительности и быстрее возвращались к обычному поведению, по сравнению с теми, кто не слышал пения птиц после крика ястреба. Это говорит о том, что белки могут использовать случайные звуки, издаваемые многими видами птиц, в качестве индикатора безопасности, что позволяет им быстро перейти от состояния повышенной готовности к нормальному поведению, после того, как угроза исчезла. Исследователи отмечают, что в некоторых обстоятельствах сигналы о безопасности могут быть так же важны, как сигналы опасности.
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