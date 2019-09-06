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Кто и зачем начал войну из-за персиков 

Рамблер 2 часа назад
Кто и зачем начал войну из-за персиков
Фото: Кадр из фильма "Майна"
Несколько веков назад произошел военный конфликт, поводом для которого стали украденные в одном из садов персики.
Начало истории уходит корнями в 1626 год, когда голландец Петер Минуит за несколько вещиц общей стоимостью около 24 долларов купил у индейцев остров Манхэттен. Поначалу отношения между индейцами и прибывшими на остров европейцами складывались неплохо. Но через некоторое время дружбе пришел конец.
Индейцы и новые хозяева Манхэттена никак не могли решить территориальные споры, остров захватила волна грабежей и кровопролитных стычек. Кульминация наступила в 1643 году: голландцы напали на два индейских поселения, разорив их полностью и лишив жизни около 150 человек. Через пару лет европейцы повторили свой «подвиг».
Индейцы, разумеется, не могли не ответить, их месть нашла обидчиков в 1655 году, когда индейцы развязали персиковую войну. Поводом для начала военных действий стало лишение жизни индейской девушки, которая воровала в саду у голландского фермера сочные плоды.
Индейцы собрали отряд общей численностью около 2000 человек и отправились мстить. Несколько дней горожане подвергались террору: разгневанные аборигены сожгли множество домов, перебили скот, не обошлось и без человеческих жертв.
Но европейцев, заселивших Манхэттен было гораздо больше и вооружены они были лучше. в итоге индейцам пришлось отступить, а вскоре и вовсе покинуть Манхэттен.
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