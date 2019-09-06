Можно ли заселить Чернобыль и Припять

Припять и Чернобыль остаются городами-призраками, так как там до сих пор никто не живет. Однако, в зоне отчуждения все еще есть люди. Несмотря на это, ученые до сих пор спорят о том, когда можно будет заселять Припять и Чернобыль.

"Самоселы"

Сейчас в Чернобыле живет несколько сотен человек, которых называют самоселами. Эти люди вернулись в зону отчуждения после эвакуации и продолжают жить на запрещенной территории. Некоторым из них повезло и они смогли вернуться в собственные дома, но большинство их них снесли, поэтому они выбрали пустующие постройки, где уже никто не жил. Сначала самострелов пытались насильно выселить: выставляли вещи на улицу, заколачивали двери и запугивали. В конце концов от них отстали. Большинство самоселов — пенсионеры, которые хотят прожить жизнь в своем родном городе.

Заселение Чернобыля

При аварии произошел выброс опасных радиационных элементов. Больше всего в зону отчуждения попало цезия и стронция. Их период полураспада составляет 30 лет. Это значит, что спустя каждые 30 лет их активность будет падать в два раза. Учитывая то, сколько опасных веществ было выброшено, люди смогут там находиться длительное время уже через несколько десятков лет. О жизни речь может идти только через несколько сотен. Пить воду и заниматься сельским хозяйством будет нельзя — вся почва и вода останется по-прежнему заражена радиацией. Самый популярный ответ на вопрос заселения Чернобыля и Припяти — миллион лет. В этом есть доля правды: тогда почвы уйдут совсем глубоко, но непонятно, будут ли они продолжать излучать радиацию.