Ученые поймали сигналы из центра Млечного Пути

Международная группа ученых-астрономов заметила странные структуры в Млечном Пути.

Так, по обе стороны от плоскости Млечного Пути были обнаружены пузырчатые структуры, которые испускают радиоволны. Ученые считают, что это произошло в результате резского всплеска активности сверхмассивной черной дыры Стрелец А*.

Оказалось, эти пузырьки ограничивают собой области газа протяженностью в десятки световых лет и толщиной в один световой год. Эти области формируют "нити", которых ученые насчитали около сотни. Вместе они формируют структуру похожую на песочные часы и достигают длины в 1,4 тысячи световых лет.

Радиопузыри окружили нити возрастом до нескольких миллионов лет. Форма и симметрия этой структуры связана с акти