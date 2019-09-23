Электрик нашел клад по пути к клиенту

Честный электрик нашел клад и сдал его государству

Израильский электрик Ахмед Нассар Яссин (Ahmed Nassar Yassin) шел к клиенту в Нижней Галилее, когда решил остановиться передохнуть. Облокотившись на скалу, он случайно сдвинул камень, под которым обнаружился древний клад, состоявший из кинжала с медной рукояткой и керамической посуды. Яссин сразу же позвонил в Управление древностей Израиля, откуда для осмотра клада прибыл Нир Дистелфелд (Nir Distelfeld) из отдела предотвращения краж. По оценке эксперта, возраст обнаруженных электриком предметов — не менее 4, 5 тыс. лет. По мнению Дистелфелда, клад представляет собой захоронение среднего бронзового века, а предметы в нем были призваны помочь умершему в загробном мире. В интервью местным журналистам Дистелфелд сказал, что есть люди, назвавшие честного электрика дураком за то, что тот отдал артефакты государству.

"Но он решил поступить, как законопослушный гражданин. Ахмед понимал, что это не его частная собственность, а наследие, которое принадлежит всему народу»,

сказал сотрудник Управления древностей Израиля.