Почему «фрицы» так боялись советского немца

Когда речь заходит о советских партизанах, чаще всего вспоминают Белоруссию, которая в годы Великой Отечественной войны находилась в глубоком тылу Вермахта. Между тем, куда труднее приходилось партизанам на территории России — здесь они сражались в прифронтовой полосе.

Одной из самых известных стала действовавшая близ Северо-Западного фронта партизанская бригада под командованием старшего лейтенанта (впоследствии майора) Александра Германа . Фашисты не случайно приходили в ужас при одном её упоминании. При численности бригады в 2,5 тысячи человек к сентябрю 1943 года «германовские» партизаны уничтожили больше 9 тысяч рядовых и офицеров противника.

Немец против Вермахта

Этнический немец Александр Герман был направлен в партизаны прямо из армейского штаба. К тому времени за плечами 26-летнего уроженца Петрограда было оконченное бронетанковое училище и 2 курса Военной академии имени Фрунзе. Тактика усиления партизанского движения за счет профессиональных военных хорошо себя зарекомендовала во время войны.

Отряды, сформированные из красноармейцев, показывали куда лучшую результативность, чем «стихийные». Сначала Герман был заместителем командира 2-й особой партизанской бригады, а летом 1942 года возглавил 3-я Ленинградскую партизанскую бригаду, заброшенную в леса нынешней Псковской области.

«Мы заставили фашистов трепетать»

В общей сложности под руководством Александра Германа действовали 12 партизанских отрядов. Обладая незаурядными командирскими способностями, он успешно применял тактику скоростных рейдов и манёвров в условиях пересеченной болотистой местности, где была бессильна вражеская артиллерия. Герман имел непререкаемый авторитет среди бойцов, во многом благодаря личной открытости и решительному характеру.

Уже первые достигнутые бригадой результаты впечатляли. Партизаны уничтожили 9 гарнизонов и 50 сельских администраций, возглавляемых коллаборационистами. От угона в Германию было спасено 36 тысяч человек. К бригаде активно присоединялись жители оккупированных территорий — только за первые три месяца ее численность увеличилась втрое. К середине января 1943 года на счету бригады было уже 1300 убитых «фрицев».

«Мы заставили фашистов трепетать при слове «партизан», — отмечал Александр Герман в письме своей жене Фаине.

Помимо уничтожения живой силы партизаны пустили под откос десятки железнодорожных эшелонов и взорвали больше 30 железнодорожных мостов. Одной из самых важных операций бригады стало блокирование в феврале 1943 года движения по Старорусской железной дороге, которая имела большое значение для снабжения сил Вермахта. Тем самым партизаны поддержали наступление войск Северо-Западного фронта. В течение трех дней у немцев не было возможности подтягивать резервы к оборонявшимся частям. Оккупационные власти стремились всячески дискредитировать отряды Германа в глазах местных жителей. С этой целью создавались ложные партизанские формирования, расправлявшиеся с мирным населением.

Гибель

Осенью 1943 года на уничтожение бригады Германа были в очередной раз брошены карательные части. Фашисты выбрали удачный момент — бригада уже несколько дней находилась на одном месте, принимая передававшиеся им по воздуху с Большой земли ящики с оружием, боеприпасами и лекарствами. В ночь на 6 сентября в урочище Житница передовой партизанский отряд попал в окружение, однако дал бой карателям. Будучи раненым, Александр Герман не позволил распространять об этом информацию в отряде.

«Герман в развевающемся плаще, с высоко поднятым «маузером» шел в самой гуще атакующих», — описывал поведение командира комиссар его бригады.

В итоге партизаны смогли уничтожить вражеский гарнизон, однако сам Александр Герман погиб в бою. Третья пуля попала ему в голову, когда он уже направлялся в сторону деревни. Уже на следующий день Ленинградский штаб партизанского движения удовлетворил просьбу партизан и присвоил бригаде имя командира. Посмертно в 1944 году майор Александр Герман получил звание Героя Советского Союза.