Куда исчезли аборигены Огненной земли

Архипелаг Огненная земля находится на самой южной оконечности Южной Америки. Это суровое место, продуваемое ветрами двух океанов, с холодным климатом и небогатой растительностью. Мимо береговой линии то и дело дрейфуют айсберги. Цивилизация добралась сюда относительно недавно, и ещё в ХХ веке путешественники могли наблюдать местные племена, ведущие почти первобытный образ жизни.

Несмотря на то, что на планете есть заселённые места холоднее Огненной земли, пожалуй, ни один народ так не удивлял исследователей своей морозоустойчивостью и неприхотливостью. Своё название Огненная земля получила, когда в 1520 году Фернан Магеллан проплыл из Атлантического океана в Тихий по проливу между большим островом и самым южным краем Южной Америки. Ночью матросы с корабля увидели на этом острове множество огней. Магеллан, не ожидавший найти в этих местах людей, решил, что эти огни — признаки вулканической деятельности. Когда выяснилось, что на острове всё же живут люди, Магеллан не стал их изучать и проплыл дальше. Аборигенов ещё раз «открыли» в 1578 году матросы капитана Френсиса Дрейка, но и они не нашли в тех местах ничего, что бы заставило их задержаться и лучше узнать огнеземельцев. Благодаря удалённому расположению и суровому климату острова аборигены Огненной земли долго находились вне поля интересов белого человека. Немецкий естествоиспытатель Георг Форстер, плывший в экспедиции Джеймса Кука , отмечал, что местное население поголовно ходит голым, несмотря на холод. Огнеземельцы могли спать на голых камнях, и казалось, это было у них порядке вещей. Конечно, жилища они тоже строили. Это были примитивные вигвамы или шалаши, укрытые ветками и звериными шкурами. В самую холодную погоду шкуры также накидывали на плечи, однако исследователи не заметили одежды в привычном понимании этого слова. Русский мореплаватель Отто Коцебу предположил, что население острова скорее всего когда-то было вытеснено из более благоприятных мест обитания, постепенно утратило материальную культуру и как смогло приспособилось к климату.