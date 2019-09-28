Куда исчезли аборигены Огненной земли 

Архипелаг Огненная земля находится на самой южной оконечности Южной Америки. Это суровое место, продуваемое ветрами двух океанов, с холодным климатом и небогатой растительностью. Мимо береговой линии то и дело дрейфуют айсберги. Цивилизация добралась сюда относительно недавно, и ещё в ХХ веке путешественники могли наблюдать местные племена, ведущие почти первобытный образ жизни.
Несмотря на то, что на планете есть заселённые места холоднее Огненной земли, пожалуй, ни один народ так не удивлял исследователей своей морозоустойчивостью и неприхотливостью. Своё название Огненная земля получила, когда в 1520 году Фернан Магеллан проплыл из Атлантического океана в Тихий по проливу между большим островом и самым южным краем Южной Америки. Ночью матросы с корабля увидели на этом острове множество огней. Магеллан, не ожидавший найти в этих местах людей, решил, что эти огни — признаки вулканической деятельности. Когда выяснилось, что на острове всё же живут люди, Магеллан не стал их изучать и проплыл дальше. Аборигенов ещё раз «открыли» в 1578 году матросы капитана Френсиса Дрейка, но и они не нашли в тех местах ничего, что бы заставило их задержаться и лучше узнать огнеземельцев. Благодаря удалённому расположению и суровому климату острова аборигены Огненной земли долго находились вне поля интересов белого человека. Немецкий естествоиспытатель Георг Форстер, плывший в экспедиции Джеймса Кука, отмечал, что местное население поголовно ходит голым, несмотря на холод. Огнеземельцы могли спать на голых камнях, и казалось, это было у них порядке вещей. Конечно, жилища они тоже строили. Это были примитивные вигвамы или шалаши, укрытые ветками и звериными шкурами. В самую холодную погоду шкуры также накидывали на плечи, однако исследователи не заметили одежды в привычном понимании этого слова. Русский мореплаватель Отто Коцебу предположил, что население острова скорее всего когда-то было вытеснено из более благоприятных мест обитания, постепенно утратило материальную культуру и как смогло приспособилось к климату.
Современный антрополог, кандидат биологических наук Станислав Дробышевский отмечает, что для достижения такого уровня адаптации среди популяции должен идти жёсткий естественный отбор. В первую очередь к условиям климата начинает адаптироваться обмен веществ. Он переходит в энергосберегающий режим. Кровь омывает главным образом внутренние органы и в гораздо меньшей степени поступает к поверхности кожи, где происходят наибольшие теплопотери. Такая адаптация возможна уже в пределах пары поколений. Гораздо больше времени потребовалось огнеземельцам, чтобы изменить строение тела. В отличие от индейцев джунглей Амазонки, являющихся в некотором роде генетическими родственниками, огнеземельцы склонны к полноте и приземисты. Такая фигура тоже способствует сохранению тепла. По мере того, как погибали высокие и худые, низкие и полные оставались в живых. Этот тип телосложения считался у аборигенов наиболее привлекательным, а высокие стройные европейцы и русские казались им некрасивыми. Таким образом, любовные предпочтения, как это часто бывает в первобытных племенах, отразили потребности естественного отбора. Среднегодовая температура на Огненной земле едва дотягивает до +6, и климат напоминает тот, что можно встретить на самом севере Англии. Многие путешественники отмечают, что когда огнеземельцы видели шлюпки, спущенные с корабля, они не сомневаясь, из чистого любопытства пускались к ним вплавь, притом что вода был настолько холодной, что в ней плавали льдины. Дети не были исключением и плыли рядом, держась за матерей. Как и многим традиционным сообществам на Земле, племенам Огненной земли пришёл конец, когда до них добралась европейская цивилизация. Сперва на аборигенов обрушились болезни, которые пришли с белыми колонизаторами. Затем завезённые овцы вытеснили из экологической ниши основную добычу местных жителей — небольших лам гуанако. Когда гуанако совсем исчезли, огнеземельцы начали охотиться на овец, на что белые колонисты ответили расправами над аборигенами. Процесс распада первобытного общества был завершён исчезновением другой привычной добычи — китов и тюленей, из-за того, что их активно начали добывать европейские и американские моряки. Сейчас на Огненной земле не осталось ни одного чистокровного индейца. Последний представитель народности яган умер в 1999 году.