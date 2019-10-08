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Раскрыт секрет древней цивилизации майя 

Рамблер 17 часов назад
Раскрыт секрет древней цивилизации майя
Фото: depositphotos.com
Американские ученые из Техасского университета выяснили, как цивилизация майя влияла на окружающую среду. Результаты их научных изысканий опубликованы в пресс-релизе на Phys.org.
Оказалось, что представители древней цивилизации строили большие комплексы водно-болотных угодий, чтобы увеличить выбросы углекислого газа в атмосферу.
Специалисты использовали специальные приборы — лидары, которые умеет снимать местность с помощью источников света, включая лазеры. Снять удалось более 250 квадратных километров. Выяснилось, что там, где сейчас густая растительность, когда-то были поля и каналы для орошения. Предполагается, что таким образом майя пытались приспособиться к меняющимся в худшую сторону условиям окружающей среды.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, что дорожные службы случайно раскопали забытый библейский мегаполис в Израиле.
С нашей планетой происходит что-то странное
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