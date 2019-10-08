Раскрыт секрет древней цивилизации майя

Американские ученые из Техасского университета выяснили, как цивилизация майя влияла на окружающую среду. Результаты их научных изысканий опубликованы в пресс-релизе на Phys.org.

Оказалось, что представители древней цивилизации строили большие комплексы водно-болотных угодий, чтобы увеличить выбросы углекислого газа в атмосферу.

Специалисты использовали специальные приборы — лидары, которые умеет снимать местность с помощью источников света, включая лазеры. Снять удалось более 250 квадратных километров. Выяснилось, что там, где сейчас густая растительность, когда-то были поля и каналы для орошения. Предполагается, что таким образом майя пытались приспособиться к меняющимся в худшую сторону условиям окружающей среды.