Каким оружием Сахаров хотел уничтожить США

На протяжении последних лет вопрос продвижения НАТО к границам России, а также планы США создания кольца системы ПРО вокруг нашей страны не могут не вызывать серьезной озабоченности. В то же время, страны Запада не подозревают, что своим безответственным поведением способны вызвать к жизни советские военные проекты времен холодной войны. Один из них предусматривал возможность уничтожения вероятного противника с помощью гигантского цунами.

Бомба или волна?

Если сравнивать ядерное оружие и искусственно вызванную ударную волну, то безусловное превосходство останется за последней. При применении ядерного оружия территория, по которой будет нанесен удар, неминуемо окажется зараженной на многие десятилетия. Кроме того ядерное оружие необходимо сначала необходимо доставить до месторасположения вероятного противника и лишь затем взорвать. Но ракету или самолет могут сбить, подводную лодку потопить, а по шахте нанести упреждающий удар. В то же время при подрыве ядерного заряда в заранее рассчитанной точке мирового океана, волна в несколько сотен метров высотой, мгновенно смоет прибрежные города США. Остановить эту волну, поднявшуюся выше любого небоскреба Америки невозможно. Ей не страшны ни системы ПРО, ни истребители-перехватчики, ни силы ВМФ. Самое интересное, что первые попытки вызвать управляемые цунами были предприняты самими американцами, еще до испытаний ядерного оружия в конце Второй Мировой войны. [С-BLOCK] В ходе испытания единовременного взрыва нескольких крупных бомб, выяснилось, что для создания направленной волны высотой тридцать три фута, что составляет около 10 метров, чтобы смыть небольшой город достаточно всего десяти взрывов подряд. Для проверки теоретических расчетов в рамках секретной операции «Project Seal» было подорвано около 3700 бомб у берегов Новой Каледонии — группы островов в Тихом океане, находящихся под протекторатом Франции. Впервые о планах создания искусственного цунами для уничтожения прибрежных городов рассказал кинорежиссер из Новой Зеландии Рэй Вару, обнаруживший отчеты о подобных испытаниях в архивах времен Второй Мировой войны. По данным исследователя уже к 1944 году оружие массового поражения, основанное на создании направленного цунами, было готово к использованию. С его помощью проводились попытки очистки коралловых рифов в Тихом океане. Но, к счастью в 1945 году проект был закрыт.

Цунами на службе СССР

Несмотря на то, что эксперименты, по созданию волны-убийцы, проводившиеся западными странами, были строго засекречены, о них отлично знали в СССР. Вскоре началась «Холодная война», а вместе с ней остро встал вопрос доставки ядерных боезарядов до территории потенциального противника. Главным препятствием в те годы, как и сегодня, являлась система ПВО, которая могла сбить как самолет, так и ракету со смертоносным грузом на борту, а также самолеты перехватчики. К тому же терялся элемент неожиданности. Так появилось предложение подорвать мощный термоядерный заряд на дне мирового океана, вызвав волну высотой 400-500 метров, которая должна была смыть крупнейшие города США, в своей массе расположенные на побережье. От направленной волны из Атлантического океана должны были погибнуть: Нью-Йорк, Филадельфия, Вашингтон, Аннаполис. [С-BLOCK] Вторая волна накрывала собой Западное побережье США, в частности: Сан-Франциско и Лос-Анжелес. Третий удар приходился на Хьюстон, Новый Орлеан и Пенсаколу. Самое интересное, что автором предложения с помощью нескольких термоядерных взрывов мощностью до 100 Мт смыть прибрежные города США выступил, впоследствии известный советский правозащитник академик А. Д. Сахаров. Предложение ученого пришлось по душе Лаврентию Павловичу Берии , и проекту был дан старт. Андрей Дмитриевич предлагал поставить на вооружение первой советской атомной подводной лодки проекта 627 торпедный аппарат калибром 1550 мм для запуска торпеды с термозарядом до 100 Мт. Его подрыв вблизи побережья потенциального противника мгновенно приводил к образованию гигантского цунами, которое уничтожало не только береговые укрепления потенциального противника, но и его прибрежные мегаполисы.

Как смыть США?

Реализация заманчивого с точки зрения обеспечения безопасности СССР проекта началась летом 1954 года. На верфи г. Молотовска (современный Северодвинск) приступили к созданию первой атомной подводной лодки. Причем учитывая секретность проекта, ее строительство проходило в цеху, предназначавшегося для сборки башенных установок линкоров. В точности, следуя предложению А. Д. Сахарова, одновременно с АПЛ изготовили торпедный аппарат калибра 1550 мм. Можно сказать, что подводная лодка фактически являлась средством доставки торпеды с термоядерным зарядом до заданной цели. Ее размер впечатлял. Длина торпеды составляла около 24 метра, а вес доходил до 40 тонн, занимая четверть длины подводной лодки. Самостоятельно под водой торпеда могла проделать около 40 километров, развивая скорость в 29 узлов. Ее движение обеспечивал малошумный электрический двигатель, питавшийся от аккумуляторных батарей. Поразительно, но о разработке им планов ударов искусственным цунами по побережью США, рассказал сам академик Сахаров незадолго до начала перестройки.

Заминировать океан

Предполагалось, что советская подводная лодка подойдет к военно-морской базе США на расстояние 40 км и выпустит торпеду. Правда, в этом случае подводная лодка вместе с экипажем, скорее всего, была бы обнаружена и уничтожена. Да и вряд ли ее подпустили бы к прибрежным базам на столь близкое расстояние. Проблему для торпеды представлял также рельеф берега и дна. Она могла взорваться, не успев достигнуть цели. Тактику изменили. Теперь советская подводная лодка должна была приблизиться к американскому побережью на безопасное расстояние, выпустить торпеду и уходить домой. Торпеда же израсходовав свой запас хода, ложилась бы на дно, с включенным часовым механизмом. Взрыв в этом случае происходил в нужное время, вызывая жуткое цунами. Кроме того существовал еще один вариант, по которому торпеда, становилась миной замедленного действия. Подорвать ее можно было в любое выгодное политическому и военному командованию СССР время. Таким образом, всего несколько атомных подводных лодок могли создать надежное оружие сдерживание на дне мирового океана вблизи побережья США.

Гуманист Никита Хрущев

Самое удивительное, что от применения фантастического по силе оружия и массовой гибели граждан США, которое им уготовил А. Д. Сахаров, спасли советские военные моряки и лично Н. С. Хрущев. В июле 1954 года к работам по созданию атомной подводной лодки с термоядерной торпедой на борту были подключены моряки, которые впоследствии должны были бы эксплуатировать данный механизм. Руководил группой специалистов контр-адмирал А. Е. Орел, курировавший, в том числе создание первых атомных подводных лодок Советского Союза. Александр Евстафьевич, как и возглавляемая им группа специалистов высказалась резко против проекта торпеды Т-15, обладающей термоядерным зарядом. Причины назывались самые разные, но больше всего беспокоились гидрографы и океанологи, опасавшиеся необратимого влияния на морское дно взрыва столь мощной бомбы. Военные также обратили внимание, что привыкли сражаться с солдатами потенциального противника, а данный проект, был направлен скорее на массовое уничтожение гражданского населения. Хрущев доводам внял, и оснащение подводных лодок торпедой Т-15 отменил. Но от идеи испытания термоядерной бомбы не отказался. К XXII съезду коммунистической партии мощность бомбы уменьшили вдвое со 100 до 50 Мт и 30 октября 1961 года сбросили на пролив Маточкин шар на Новой Земле. Взрыв бомбы, окрещенный «Кузькиной матерью» стал самым мощным в истории человечества. Сложно себе предположить, чем он мог обернуться для США и всей планеты в случае реализации проекта по обрушению на США суперцунами, вызванного подрывом на океанском дне термоядерного заряда в 100 Мт.

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