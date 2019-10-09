Россию ждет катастрофа в связи с глобальным потеплением

Температура приземного воздуха в России растет со скоростью 0,43 градуса Цельсия за 10 лет. Это более чем в 2,5 раза превышает скорость глобального потепления, а значит, в ближайшее время значительно возрастут расходы на инфраструктуру и поддержание сельского хозяйства.

В данный момент тает многолетняя мерзлота, занимающая более 60% территории России, и это крайне опасно. Дело в том, что глобальное потепление грозит повреждениями трубопровода, железных и автомобильных дорог, линий электропередач и, кроме того, угрожает нефтегазовым проектам на российском Севере. Однако, по мнению Росгидромета , "ничего катастрофического" не случится, если компании начнут выделять средства на обслуживание объектов.

Помимо прочего из-за повышения температуры по всей стране увеличивается заболеваемость и смертность среди детей, престарелых и людей, страдающих от заболеваний органов кровообращения и дыхания. Более того, возрастает риск распространения эпидемиологических заболеваний.