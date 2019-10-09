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Россию ждет катастрофа в связи с глобальным потеплением 

Рамблер 4 часа назад
Температура приземного воздуха в России растет со скоростью 0,43 градуса Цельсия за 10 лет. Это более чем в 2,5 раза превышает скорость глобального потепления, а значит, в ближайшее время значительно возрастут расходы на инфраструктуру и поддержание сельского хозяйства.
В данный момент тает многолетняя мерзлота, занимающая более 60% территории России, и это крайне опасно. Дело в том, что глобальное потепление грозит повреждениями трубопровода, железных и автомобильных дорог, линий электропередач и, кроме того, угрожает нефтегазовым проектам на российском Севере. Однако, по мнению Росгидромета, "ничего катастрофического" не случится, если компании начнут выделять средства на обслуживание объектов.
Помимо прочего из-за повышения температуры по всей стране увеличивается заболеваемость и смертность среди детей, престарелых и людей, страдающих от заболеваний органов кровообращения и дыхания. Более того, возрастает риск распространения эпидемиологических заболеваний.
Напомним, ранее "Рамблер" писал о том, на что придется пойти людям из-за глобального потепления.
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Истории , Видео , Росгидромет
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