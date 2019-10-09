Что хорошего сделал Сталин для Китая

На полках гипермаркетов любой страны современного мира сложно найти товары, на которых не значилось бы: «сделано в Китае». В то же время еще в середине двадцатого века большинство населения этой страны находилось за чертой бедности, а большинство промышленных товаров в эту страну поставлялось из СССР.

Против японцев с русской винтовкой

Первое тесное торгово-промышленное взаимодействие СССР и Китая началось после того как Япония 18 сентября 1931 года вторглась на территорию Китая. В цели японских милитаристов входило за три месяца захватить всю страну, а затем напасть на восточные территории СССР. Началась кровопролитная война. Естественно, что Советский Союз занял сторону Китая, выступив 24 сентября 1931 года с заявлением о солидарности с китайским народом и предложением предоставления любой необходимой, в том числе военной помощи. Всего за годы войны в 1930-е годы СССР поставил в Китай беспрецедентно крупные объемы военной техники и снаряжения.

За время войны с японскими захватчиками правительство Чан Кай Ши получило от И. В. Сталина три кредита, каждый из которых составлял от 50 до 150 млн долларов под льготные 3% годовых. Оружие из СССР шло в Китай также по цене на 20% меньше, чем оно стоило на мировом рынке. Фактически СССР оснастил оружием и обмундированием 20 дивизий китайской армии. Только количество людей осуществлявших перевозку военных грузов из СССР в Китай в 1930-е годы превышало 4000 человек. Кроме стрелкового оружия, Советский Союз поставил китайцам 1285 самолетов, 1600 пушек, а также 82 танка Т-26 сформировав единственный в Китае танковый корпус.

Создание КНР на деньги СССР

После окончания войны с Японией Китай оказался втянут в многолетнюю гражданскую войну между коммунистически и капиталистически настроенными слоями населения. Победу одержали народные силы. Вскоре 1 октября 1949 года была провозглашена Китайская Народная Республика, а СССР стал не только первой страной в мире признавшей КНР, но и фактически превратился в главного донора ее экономики, промышленности и науки. С этого момента Советский Союз на несколько лет взял на себя роль главной фабрики Китая. Правда, сотрудничество было взаимовыгодным. В Китай уходили высокотехнологичные товары, а обратно в СССР по низким ценам поступало дефицитное сырье: каучук, ценные металлы.

Весомым шагом, позволившим Китаю встать на ноги после десятилетий непрерывных войн, стал кредит СССР на сумму 300 млн долларов. На эти деньги китайцы закупили в Советском Союзе промышленные технологии и материалы для постройки электростанций, металлургических и машиностроительных предприятий. В 1950-е годы на сумму кредита СССР построил Китаю свыше 50 крупных предприятий. Кроме того Советский Союз в больших объемах поставлял в Китай бензин, керосин и смазочные масла.

Советская помощь оказалась столь велика, что на протяжении с 1950-1953 год она ежегодно возрастала более чем на 70%, а импорт в Китай составил до 41% от всей внешней торговли СССР. К сожалению, после смерти И. В. Сталина крайне выгодные для Советского Союза отношения с Китаем постепенно прекратились.

В эти годы Н. С. Хрущев безуспешно попытался наладить сотрудничество с США, изменив приоритеты внешней политики Советского Союза с Востока на Запад. Тем не менее, в самом Китае до сих пор помнят, что становление их экономики, промышленности и науки было заложено советскими специалистами в середине двадцатого века.

Во многом, то, что сегодня Китай гордо носит звание главной «фабрики мира» заслуга Советского Союза и дальновидной политики И. В. Сталина. В ряде городов Китая до сих пор можно встретить портреты Иосифа Виссарионовича с подписью «от благодарного китайского народа». Что ни говори, а в Китае умеют помнить добро и быть благодарными, достаточно посмотреть на современное взаимодействие наших стран при решении острых вопросов на международной арене.