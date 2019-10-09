Что стало с участниками самых известных ОПГ 90-х

В "лихие 90-е" по всей России начали действовать организованные преступные группировки. Они промышляли рэкетом, грабежом и занимались разбоями. Некоторые банды особенно отличились, поэтому биография их членов стала достоянием общественности. "Рамблер" рассказывает, что случилось с ними после расцвета криминала.

Тамбовская преступная группировка

Несмотря на название, банда действовала не в Тамбове, а в Санкт-Петербурге. Главными членами были Владимир Кумарин Валерий Ледовских , которые до этого действовали с другой группировкой в Тамбове. Первое упоминание о них пришлось еще на 80-е из-за того, что они устроили перестрелку. В 1991 году Барсуков-Кумарин решил собрать собственную влиятельную банду. В нее вошли самые опасные воры в законе Санкт-Петербурга, а влияние распространилось на весь город и область. В начале нулевых у лидера Тамбовской ОПГ начались неприятности. Многих его соратников посадили, а в 2007 году самого Кумарина взяли под стражу. В 2009 его приговорили к 14 годам заключения. Еще через семь лет вскрылись новые обстоятельства его дела, и ему дали еще 23 года заключения. Остальных членов группировки тоже посадили.

Курганская ОПГ

Эта банда действовала в Москве. Ее главарями были Виталий Игнатов, Андрей Колигов и Олег Нелюбин. Сначала ОПГ действовала в Кургане, но потом перебралась в Москву. В столице дела шли хорошо, но преступники мешали другим московским бандам. Именно поэтому у членов группировки возникли разногласия. Из-за этого ОПГ распалась, а ее участники уехали за границу. Андрея Куликова и Олега Нелюбима удалось поймать, когда мужчины вернулись в Россию. Они оба погибли в колониях. О судьбе Виталия Игнатова ничего неизвестно.

Солнцевская ОПГ