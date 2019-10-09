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Правила поведения человека при крушении самолета 

express-novosti.ru 9 часов назад
Правила поведения человека при крушении самолета
Фото: Express-novosti.ru
Крушение самолетов в последнее время происходят довольно часто. При этом авиаперевозки по-прежнему остаются самым безопасным видом передвижения людей. Важно знать, что при падении самолета у пассажиров остаются определённые шансы на спасение.
Журналисты ИА «Экспресс-Новости» рассказывают основные рекомендации, которые представил Департамент пожарно-спасательных сил МЧС России в 2019 году.
Самое главное правило — это не паниковать. Необходимо следовать командам бортпроводников. Не стоит проявлять инициативу и пытаться брать руководство спасения других пассажиров. Члены экипажа хорошо подготавливаются к полетам. Они отлично знают, как необходимо действовать в экстренной ситуации.
Инструкция, которую прослушали пассажиры "Боинга" в 1974 году, упавшего близ аэропорта Паго-Паго, спасли им жизнь. Когда лайнер упал на землю, пассажиры начали эвакуироваться через основные выходы, в результате чего произошла давка, и люди погибли.
Несколько человек смогли спастись через запасные выходы, расположенные у крыльев. Далеко не все пассажиры вспомнили про эти выходы.
Когда в салоне нарушается герметичность, то сверху на место расположения пассажиров выпадает специальная кислородная маска.
Ее необходимо надеть. Нормальное содержание кислорода находится на высоте не менее 3 километров от земли.
При попадании в зону турбулентности самолет может падать на несколько метров за одну секунду. При этом незакрепленные в самолете предметы могут подлетать и падать на пассажиров.
Известны случаи, когда пассажиров убивало различными предметами в самолете при его попадании в зону турбулентности.
Чтобы избежать проблем, рекомендуется пристегиваться и прикрывать голову руками.
При перелете на самолете в карманах не должно находиться острых и твердых предметов. Чтобы они не повредили в экстренной ситуации тело, стоит убрать их в сумку.
При падении самолета необходимо быть готовым к удару о землю. Требуется правильно сгруппироваться. Нужно упереться ногами в подножку, закрыть голову двумя руками и немного согнуться, чтобы лицо находилось на уровне колен. Это позволит избежать серьезных повреждений органов и головы. В мире известно несколько случаев, когда пассажирам удавалось спастись при падении самолета с большой высоты.
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Истории , МЧС
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