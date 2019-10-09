Почему российская армия не взяла Тбилиси в 2008

Почему российская армия не смогла захватить Тбилиси в августе 2008 года

Исполнилось 11 лет с начала грузино-осетинского военного конфликта. Мнения об этой войне разнятся, полярны и точки зрения о боевой готовности российских войск, принимавших в ней активное участие.

Широко распространенная история о «штабисте, остановившем наступление на Тбилиси», — это одно из свидетельств, которое якобы подтверждает недееспособность российских десантников в войне с Грузией.

Откуда взялась «история о штабисте»

Ее озвучили в интервью порталу «Иносми» К. Макиенко и Р. Пухов , которых называют «авторитетными членами российского экспертного сообщества». Эксперты привели этот пример, чтобы доказать дезорганизованность российских войск, у которых, по их словам, были проблемы даже со связью.

Якобы нашим десантникам не ставили конкретных задач, и если бы их не остановил пресловутый штабной офицер (ни его данных, ни подразделения Макиенко и Пухов не назвали), то российские военнослужащие в августе 2008 года вполне могли пойти на штурм Тбилиси.

Тему «невзятия» грузинской столицы в своих интервью озвучивали также Дмитрий Медведев (в 2008 году — Президент России) и генерал-лейтенант Анатолий Хрулев (тогдашний командующий 58-й общевойсковой армией, принимавшей участие в грузино-осетинском конфликте).

Задача взять Тбилиси не ставилась

Дмитрий Медведев в недавнем интервью «Коммерсанту» заявил, что целенаправленная сдержанность в данном случае была обусловлена стремлением не накалять обстановку в этом регионе и желанием сохранить спокойные отношения с западными странами, внимательно следившими за развитием событий в грузино-осетинском конфликте.

По словам Медведева, для России было принципиально важно доказать, что изначально конфликт спровоцировала именно грузинская сторона, и в итоге международная комиссия это подтвердила. Дмитрий Анатольевич подчеркнул, что именно он, как верховный главнокомандующий, отдал приказ остановить наступление российских войск, когда те были в нескольких десятках километров от столицы Грузии.

«Могли взять, и взяли бы. Приказа не было»

Это мнение командующего в 2008 году 58-й общевойсковой армией Анатолия Хрулева, озвученное в интервью «Комсомольской правде». Анатолий Николаевич убежден, что уровень боеспособности российских военнослужащих вполне позволял выполнить любую боевую задачу, которую перед ними могли поставить в грузино-осетинском конфликте, в том числе, и по занятию Тбилиси.

«Проблемы со связью», по словам А. Н. Хрулева, были не техническими — к принятию самостоятельных решений, как утверждает генерал-лейтенант, его принуждали «резиновые» директивы Генштаба , о «действии по обстановке».

Хрулев брал ответственность на себя, и действия его подчиненных были эффективными и успешными — наступательная тактика российских войск «заставляла грузин драпать».

Анатолий Николаевич отрицает слабую техническую оснащенность и низкую квалификацию офицерского состава 58-й армии — по его словам, техника, прошедшая обе чеченские кампании, хотя и была старой, но технически оставалась исправной, а офицеры имели достаточную подготовку и поставленные перед ними боевые задачи выполняли.