Какой травой берсерки приводили себя в ярость

Берсерков неслучайно называют "омоном" викингов, они пугали своей яростью не только своих, но их чужих. Как они доводили себя до такого состояния и почему ничего не боялись, "Рамблер" углубился в историю и разобрался что к чему.

В скандинавском эпосе берсерки описываются как воины, способные превращаться в медведей и не ведающие страха. Специалисты полагают, что слово берсерк образовано от двух корней — ber, что значит "медведь", и serkr, что переводится как "шкура" или "рубашка". Кстати, у слова ber есть и другое значение — "голый". Эта версия объясняет то, что в бой берсерки ходили обнаженными по пояс.

Согласно распространенному мифу, берсерки перед боем принимали приготовленный особым способом настой мухомора. Однако позже специалисты отмели эту версию, так как галлюциногенные грибы, наоборот, подавляют агрессию и расслабляют, скорее всего, после мухоморов берсерки и вовсе побросали оружие и пошли в любом направлении, но не на поле брани.

Словенский этноботаник из Люблянского университета Карстен Фатур приводит доказательства, что берсерки перед боем готовили отвар белены. Эта трава была широко распространена повсеместно, а вещества, входящие в растение, вызывали приступ неконтролируемой ярости, повышали концентрацию внимания и реакцию, а также снидали чувствительность к боли. В этом состоянии берсерки переставали узнавать своих и чужих и рубили всех, кто стоял на их пути.

Но не только белена помогала берсеркам побеждать. Их воспитывали воинами с детства, они не боялись смерти, так как верили, что после героической гибели отправятся прямиком к богу Одину, с которым будут пировать в раю.