Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Какой травой берсерки приводили себя в ярость 

Рамблер 7 часов назад
Какой травой берсерки приводили себя в ярость
Фото: OLM-Animation Studio
Берсерков неслучайно называют "омоном" викингов, они пугали своей яростью не только своих, но их чужих. Как они доводили себя до такого состояния и почему ничего не боялись, "Рамблер" углубился в историю и разобрался что к чему.
В скандинавском эпосе берсерки описываются как воины, способные превращаться в медведей и не ведающие страха. Специалисты полагают, что слово берсерк образовано от двух корней — ber, что значит "медведь", и serkr, что переводится как "шкура" или "рубашка". Кстати, у слова ber есть и другое значение — "голый". Эта версия объясняет то, что в бой берсерки ходили обнаженными по пояс.
Согласно распространенному мифу, берсерки перед боем принимали приготовленный особым способом настой мухомора. Однако позже специалисты отмели эту версию, так как галлюциногенные грибы, наоборот, подавляют агрессию и расслабляют, скорее всего, после мухоморов берсерки и вовсе побросали оружие и пошли в любом направлении, но не на поле брани.
Словенский этноботаник из Люблянского университета Карстен Фатур приводит доказательства, что берсерки перед боем готовили отвар белены. Эта трава была широко распространена повсеместно, а вещества, входящие в растение, вызывали приступ неконтролируемой ярости, повышали концентрацию внимания и реакцию, а также снидали чувствительность к боли. В этом состоянии берсерки переставали узнавать своих и чужих и рубили всех, кто стоял на их пути.
Но не только белена помогала берсеркам побеждать. Их воспитывали воинами с детства, они не боялись смерти, так как верили, что после героической гибели отправятся прямиком к богу Одину, с которым будут пировать в раю.
Знаменитые писатели, которые были неграмотны
Комментарии4
Истории
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Орлеанская Салтычиха»: рабовладелица-монстр
«Орлеанская Салтычиха»: рабовладелица-монстр
Какую технику везли туристы из СССР для продажи
Какую технику везли туристы из СССР для продажи
Знаменитому кабаре «Мулен Руж» исполнилось 130 лет
Знаменитому кабаре «Мулен Руж» исполнилось 130 лет
Как помещики на Руси делали бизнес на крепостных
Как помещики на Руси делали бизнес на крепостных
Муж удачно заправил машину жены и стал миллионером
Муж удачно заправил машину жены и стал миллионером
Видео
Как безголосая оперная певица стала легендой
03:43
Как безголосая оперная певица стала легендой
Люди
Настойчивая утка вернула потерю с третьей попытки
00:53
Настойчивая утка вернула потерю с третьей попытки
Безумный мир
Как в реальности выглядит глобальное потепление
01:22
Как в реальности выглядит глобальное потепление
Безумный мир
Мифы о выживании, которые навредят, а не спасут
10:01
Мифы о выживании, которые навредят, а не спасут
Безумный мир
Неподготовленный человек испытал космический тренажер
03:16
Неподготовленный человек испытал космический тренажер
Люди
Знаменитые писатели, которые были неграмотны
05:46
Знаменитые писатели, которые были неграмотны
Люди
Каким оружием Сахаров хотел уничтожить США
02:28
Каким оружием Сахаров хотел уничтожить США
Истории
Тайные коды, которые удалось расшифровать
10:37
Тайные коды, которые удалось расшифровать
Вещи
Какой танк больше всего не любили советские танкисты
01:54
Какой танк больше всего не любили советские танкисты
Истории
Как сапожник основал бизнес империю
02:20
Как сапожник основал бизнес империю
Истории
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение