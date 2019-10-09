Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Почему нельзя выносить Ленина из мавзолея 

Кириллица 2 часа назад
Эта легенда возникла благодаря зловещему пророчеству, произнесенному неким старцем монахом-схимником Иоанном, подвизавшимся в Храме Святителя Николая Угодника в селе Никольское Ярославской епархии РПЦ, текст которого впервые появился на просторах Интернета в 2011 году и за последующие годы не раз тиражировался в различных СМИ. Данное предсказание гласит:
«В апреле, когда вынесут «лысого» из Мавзолея, произойдет провал Москвы в соленые воды и мало что от Москвы останется. Грешники будут еще долго плавать в соленой воде, но спасать их будет некому. Они все погибнут. Поэтому тем из вас, кто работает в Москве, рекомендую работать там до апреля месяца. Будет затоплена Астраханская, Воронежская область. Будет затоплен Ленинград. Город Жуковский (Московская обл., 30 км от столицы) будет частично разрушен».
В предсказании монаха-схимника Иоанна описывается настоящий Армагеддон: чудовищный голод, из-за которого «принявшие „печать антихриста“ будут поедать мертвых», отсутствие воды, газа и электричества, китайская и японская оккупация Дальнего Востока и Сибири до самого Урала. Глобальный катаклизм, согласно предсказанию, должен завершиться реставрацией монархии в России:
«Придет Преподобный Серафим Саровский. Он объединит все славянские народы и государства и приведет с собою Царя…».
Согласно уверениям прозорливого старца, все это должно было свершиться еще в 1999 году, но молитвами Богородицы кара Господня была на некоторое время отложена, однако теперь уже времени до приведения небесного приговора в исполнение почти не осталось. Желающим получить шанс на спасение, помимо замаливания грехов, старец Иоанн настоятельно рекомендовал спешно покинуть как Москву, так и Санкт-Петербург и переселяться в областные поселки и деревни, где у жителей будет возможность прокормиться, выращивая собственные огороды.
Впрочем, ни жития таинственного монаха-схимника, ни его достоверных фотографий, ни проверенных свидетельств о нем нигде в публикациях подобного рода не приводится. Более того, происхождением этого мрачного пророчества стали сомнительные сайты и форумы с безымянными авторами.
Похожее пророчество, связанное с выносом тела Владимира Ленина из Мавзолея, было произнесено также ныне покойной блаженной Алипией Киевской, оставившей после себя немало пророчеств. В книге «На пажити Богоматери», ставшей первой попыткой через воспоминания очевидцев рассказать православному читателю о киевской подвижнице, монахине Алипии, зафиксировано свидетельство о предречении ею войны после перезахоронения тела основателя Советского государства:
«Ни о чем не заботьтесь, ни продуктов, ни денег не собирайте, будет страшный голод и холод, война начнется, как только вынесут труп. Бедствия будут страшные, но своих людей Господь заберет раньше, до муки не допустит. Из Киева уезжать нельзя, кто останется живой и будет работать на госпредприятиях, получат по 200—300 грамм хлеба и венец».
Однако к любым пророчествам, даже изреченным канонизированными святыми, сама РПЦ относится с изрядной долей скептицизма. Так, например, отвечая на вопрос, стоит ли верить предсказаниям старцев, протодиакон Сергий Шалберов пишет:
«Так ли уж необходимо безусловно доверять старцам? Не надо удивляться пестроте их пророчеств — такое разномыслие вполне естественно. Святые тоже были людьми, и могли высказывать свою точку зрения на развитие какой-либо ситуации, но, учитывая степень их почитания уже при жизни, каждое их слово могло восприниматься окружающими как пророчество. Однако нам сегодня, словно древним грекам-язычникам, хочется найти пифию, мистического предсказателя будущего, чтобы получить ответ на волнующие вопросы и в то же время инфантильно переложить ответственность за судьбу на плечи авторитетных старцев, не задумываясь особенно, что наше будущее в значительной мере зависит от нас самих».
Кириллица: последние новости
Почему чукчам необходимы солнечные очки Почему чукчам необходимы солнечные очки «Конец света близко»: какие пророчества уже сбылись «Конец света близко»: какие пророчества уже сбылись Как помещики на Руси делали бизнес на крепостных Как помещики на Руси делали бизнес на крепостных
Комментарии89
Истории , Видео , РПЦ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Орлеанская Салтычиха»: рабовладелица-монстр
«Орлеанская Салтычиха»: рабовладелица-монстр
Какую технику везли туристы из СССР для продажи
Какую технику везли туристы из СССР для продажи
Знаменитому кабаре «Мулен Руж» исполнилось 130 лет
Знаменитому кабаре «Мулен Руж» исполнилось 130 лет
Как помещики на Руси делали бизнес на крепостных
Как помещики на Руси делали бизнес на крепостных
Муж удачно заправил машину жены и стал миллионером
Муж удачно заправил машину жены и стал миллионером
Новости партнеров
Видео
Как безголосая оперная певица стала легендой
03:43
Как безголосая оперная певица стала легендой
Люди
Настойчивая утка вернула потерю с третьей попытки
00:53
Настойчивая утка вернула потерю с третьей попытки
Безумный мир
Как в реальности выглядит глобальное потепление
01:22
Как в реальности выглядит глобальное потепление
Безумный мир
Мифы о выживании, которые навредят, а не спасут
10:01
Мифы о выживании, которые навредят, а не спасут
Безумный мир
Неподготовленный человек испытал космический тренажер
03:16
Неподготовленный человек испытал космический тренажер
Люди
Знаменитые писатели, которые были неграмотны
05:46
Знаменитые писатели, которые были неграмотны
Люди
Каким оружием Сахаров хотел уничтожить США
02:28
Каким оружием Сахаров хотел уничтожить США
Истории
Тайные коды, которые удалось расшифровать
10:37
Тайные коды, которые удалось расшифровать
Вещи
Какой танк больше всего не любили советские танкисты
01:54
Какой танк больше всего не любили советские танкисты
Истории
Как сапожник основал бизнес империю
02:20
Как сапожник основал бизнес империю
Истории
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение