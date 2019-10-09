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Почему чукчам необходимы солнечные очки 

Кириллица 5 часов назад
Почему чукчам необходимы солнечные очки
Фото: Кириллица
Ведь в тех краях, где живут представители арктической расы существует риск стать жертвой ультрафиолетового излучения, а особо опасным временем считаются пасмурные весенние дни в тундре.
Если при ярком солнце зрачки человека сокращаются, становятся узкими, и солнечного света, а в том числе и опасного ультрафиолета, на роговицу попадает меньше, то в пасмурный день, когда занесённые снегом поверхности сливаются, люди, наоборот, напрягают зрение, вглядываются в окружающий мир и получают ультрафиолетовый ожог роговицы.

«Снежная» слепота

При ультрафиолетовом ожоге роговицы глаза человек сначала теряет способность различать углы наклона окружающих поверхностей и может стать неуклюжим, оступиться; затем в глазах начинают появляться неприятные ощущения, словно в них попал крупный песок. Глаза начинают слезиться, неприятные ощущения нарастают, переходя в нестерпимую резь, веки воспаляются и опухают, а потом наступает временная «снежная» слепота, которая, в зависимости от степени ожога, длится от одного дня до 4—5 суток.
Все это время медики рекомендуют проводить с плотной повязкой на глазах, закапывать противовоспалительные глазные капли — альбуцид, сернокислый цинк или протаргол. При их отсутствии можно прибегнуть к холодным компрессам и промыванию глаз слабым раствором марганцовки и даже чая.
Так что единственный способ сохранить зрение в тундре — надеть солнцезащитные очки с высокой степенью ультрафиолетовой защиты.

Солнечным очкам — 2000 лет

О том, что получивший ожог глаз человек может погибнуть, чукчи, как и их ближайшие соседи — эскимосы, знали давно, и именно они были первыми, кто около 2000 лет назад изобрел солнечные очки. Конечно, технологии были примитивные, и никаких светофильтров не было и быть не могло, поэтому изобретательный северный народ создал приспособления, которые механически ограничивали поступление солнечного света в глаза человека и представляли собой по сути два диска с крохотными прорезями, чтобы видеть, куда идешь.
Солнечные очки делали из разных материалов, например, из дерева, кожи, берёсты или из китового уса. Существовали выпуклые солнечные очки, напоминающие глаза амфибии; плоские очки, очки с небольшим козырьком от солнечного света и даже очки, напоминающие современные «гоглы».
Различались очки и по форме отверстий, которые могли быть круглыми, крестообразными или делались в виде горизонтальных прорезей.
Древние рисунки людей в таких очках и существующий у чукчей культ звезды Альтаир в созвездие Орла дали повод уфологам размышлять об инопланетном происхождении этого народа. Но конечно, все было намного проще — северным людям нужно было сберечь зрение и выжить.

Очечники и высокие технологии

Очки бережно хранили весь год, изготавливая для них деревянные очечники, покрытые искусной резьбой, — по сути, это была небольшая деревянная шкатулка продолговатой формы, у которой крышка соединялась с основанием кожаной петлей.
Эскимосы чаще делали «солнечные» очки, которые они называли iggaak, из китового уса и китовой кожи, в дело шли также деревянные дощечки, в которых прорезали горизонтальные щели; использовали даже кости животных.
На территории Чукотки такие очки были найдены археологами в поселениях Эквен и Пайпельгак (северо-восток полустрова), самые древние солнечные очки из китового уса были обнаружены на канадском острове Баффин, их датируют XII веком.
Интересная деталь — каждые очки подгонялись под конкретного человека или ребёнка.
Внутренняя поверхность очков, а также сами прорези красились в черный или в темно-серый цвет, поглощающий солнечные лучи.
Известно, что чукчи и эскимосы до сих пор используют такие очки, когда им необходимо сберечь зрение.

«Снежные очки» — символ севера

Чукчи не единственный народ на территории России, который использует солнечные очки. Подобные приспособления известны у эвенков — они делают их дерева и кожи и просверливают круглые крохотные отверстия.
Солнечные очки, изготовленные из дерева, кости и даже металла издревле знали и якуты — их очки отличаются крестообразными отверстиями и тонкой резьбой.
Эти очки в Якутии даже сделали символом кинофестиваля «Белый ягель», где вручают призы — серебряные «Снежные очки», на которых цирконием выложено созвездие Большой Медведицы.
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