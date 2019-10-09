Почему республики не выходили из СССР до 1991 года

Почему республики не выходили из состава СССР до 1991 года

Данная норма, неизменно присутствовавшая во всех трёх конституциях СССР в 1922-1991 гг., восходит к спорам о принципах объединения советских республик, происходивших в 1922-1923 гг.

На пути к «Земшарной республике Советов»

2 (15) ноября 1917 года, за подписью председателя Совнаркома Ульянова-Ленина и наркома по делам национальностей Джугашвили-Сталина, появилась «Декларация прав народов России» (её автором был Сталин). В ней было сказано, что все народы России имеют право «на свободное самоопределение, вплоть до отделения и образования самостоятельного государства».

Вместе с тем, в преамбуле документа целью реализации таких прав ставился «честный и прочный союз народов России». Таким образом, большевики сразу недвусмысленно давали понять, что признают лишь такое «самоопределение» национальностей, в результате которого к власти приходят силы, стремящиеся к союзу с советской Россией.

В ходе гражданской войны большевики учредили несколько советских республик в тех провинциях бывшей империи, которые в 1917-1918 гг. провозгласили свою независимость и где у власти первоначально находились буржуазно-националистические правительства. Большевики отступили только перед силой, когда пытались провести советизацию Финляндии, Польши, республик Прибалтики и в 1920 году признали их независимость и нерушимость границ. В Закавказье и Средней Азии, где противодействие большевикам оказалось меньше, уже в 1920-1921 гг. была повсеместно провозглашена советская власть.

К 1922 году сложилось такое положение. Некоторые республики (Крым, Татария, Башкирия, Якутия, Карелия) уже были явочным порядком включены в РСФСР, и точно такая же участь готовилась Дальневосточной республике (ДВР). Украина, Белоруссия. Азербайджан, Армения, Грузия, Бухара, Хорезм оставались формально независимыми, но местные большевики в них поддерживали идею объединения республик. Вопрос был в том, на каких основаниях оно состоится.

Вообще, в связи с лозунгом мировой пролетарской революции была очень популярна идея о том, что все национальные границы во всём мире, после свержения власти буржуазии, будут ликвидированы. Советские пропагандисты воспевали «Земшарную республику Советов», создание которой, как казалось, было не за горами.

Ленинский «Союз республик Европы и Азии»

В августе 1922 года Политбюро ЦК РКП (б) образовало комиссию для подготовки к пленуму ЦК вопроса о союзе республик. Обоснование этого вопроса было поручено написать Сталину, как наркомнацу и главному в партии идеологу национального вопроса. Сталин представил в комиссию записку, по которой все советские республики вступали в РСФСР. Этот проект историки окрестили «сталинским планом автономизации». 24-25 сентября 1922 года комиссия Политбюро обсудила записку Сталина и приняла её за основу.

Ленин в осторожной форме возразил против сталинского плана. 26 сентября он направил Льву Каменеву — заместителю председателя СНК и Совета Труда и Обороны (союзному органу советских республик), а также фактическому председателю Политбюро на тот момент — свой проект поправок к записке Сталина. В нём содержалось одно существенное изменение. Ленин предложил, вместо вступления республик в РСФСР, «формальное объединение вместе с РСФСР в союз советских республик Европы и Азии».

Ленин объяснил эту формулировку так: «Важно, чтобы мы не давали пищи „независимцам“, не уничтожали их независимости, а создавали ещё новый этаж, федерацию равноправных республик».

Каменев — автор формулировки

На следующий день Ленин встретился с грузинским коммунистом Буду Мдивани, председателем Союзного Совета Закавказской федерации, сторонником независимости советских республик. Тогда он пришёл к окончательному убеждению, что Советский Союз необходимо строить в форме федерации равноправных республик. РСФСР должна была вступить в эту федерацию наряду с Украиной, Белоруссией и Закавказьем. Вопрос о том, будет ли ЗСФСР единым членом этого союза или её республики — Грузия, Армения, Азербайджан — вступят туда по отдельности, пока остался открытым.

6 октября Ленин отправил Каменеву категорическую записку о том, чтобы в будущем союзном Центральном исполнительном комитете Советов ( ЦИК ) «председательствовали по очереди русский, украинец, грузин и т.д.». Каменев немедленно согласился с ленинским предложением и составил «Развёрнутую форму Союза советских республик». В ней он предложил не только закрепить равноправие республик в союзе, но и их право на свободный выход из него. Таким образом, автором этой формулировки следует признать Льва Каменева.

Борьба с «великорусским шовинизмом»

В дискуссиях, предшествовавших Съезду Советов, принявшему решение об образовании СССР, Ленин становился всё более нетерпимым противником своих соратников — Дзержинского, Сталина, Орджоникидзе — пытавшихся, как он считал, возродить «великорусский шовинизм» путём ограничения самостоятельности республик. «”Свобода выхода из союза”… окажется пустою бумажкой, неспособной защитить российских инородцев от нашествия того истинно русского человека, великоросса-шовиниста, … каким является типичный русский бюрократ», — писал он в тот день, 30 декабря 1922 года, когда съезд принял Декларацию об образовании СССР. Следовательно, продолжал Ленин в своём письме на следующий день, чтобы самостоятельность республик была фактом, а не пустой формальностью, «интернационализм со стороны угнетающей или так называемой „великой нации“… должен состоять… в таком неравенстве, которое возмещало бы со стороны нации угнетающей, нации большой, то неравенство, которое складывается в жизни фактически».

Легко заметить в этих ленинских рассуждениях отсутствие логики. О каком угнетении могла идти речь в государстве, которое, как провозглашалось, уничтожило эксплуатацию человека человеком? Причём Ленин говорил даже не о правах республик, а о правах национальностей — чтобы русский человек по факту своей национальности обладал меньшими правами в СССР, чем представитель любой иного народа». Однако именно такая установка Ленина скрупулёзно воплощалась в СССР на всём протяжении его истории.

Для внешней привлекательности

Что же касается самостоятельности республик, то тут, как и предсказывал Ленин, право на выход из Союза превратилось в пустую формальность. Только произошло это не из-за «великорусского шовинизма», якобы воплощавшегося в русском бюрократе, а совсем по другой причине. А именно — по причине того, что сам Ленин со своими однопартийцами уничтожил всякую демократию в стране.

Право союзных республик на выход из СССР было внешне привлекательной вывеской на фасаде унитарной коммунистической державы. Оно неизменно кочевало из одной редакции конституции СССР в другую потому, что никто в партийном руководстве до конца 80-х годов даже в страшном сне не мог представить, чтобы на это право кто-то мог сослаться и попытаться реально им воспользоваться.