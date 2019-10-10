Как в попытке разбогатеть россияне теряют все

Как в попытке разбогатеть доверчивые россияне теряют деньги, машины и жилье

В условиях мирового экономического кризиса россияне, пытаются поддерживать привычный уровень жизни. Сперва они берут кредиты, но когда крупные банковские игроки отказывают им в деньгах они идут на риск и обращаются в микрофинансовые организации (МФО), позволяющие не только занять денег до зарплаты под гигантские проценты, но также вложить накопленные средства с огромной выгодой. Однако из-за беспорядка на рынке МФО инвесторы теряют деньги, а в адрес Центробанка , который должен контролировать отрасль, сыплются обвинения в намеренном разорении россиян. Регулятор в свою очередь все отрицает и возлагает ответственность на самих россиян. Микрофинансовая битва за совсем немаленькие деньги — в материале «Ленты.ру».

Крупный игрок на рынке микрофинансов — компания «Мани Фанни Онлайн» — испытывает серьезные проблемы. Еще в начале года агентство «Эксперт РА» оценивало портфель микрозаймов компании в миллиард рублей, а теперь на ее счету лишь многомиллионные долги. В отношении руководства компании «Мани Фанни», которая оставила ни с чем две сотни инвесторов, возбуждено уголовное дело, а общая сумма ущерба составила порядка 700 миллионов рублей.

Пострадавшие вкладчики утверждают, что Центробанк не осуществлял должный контроль компании и халатно относился к своим обязанностям, в результате чего они потеряли свои деньги. Пока инвесторы «Мани Фанни» готовят коллективный иск в отношении регулятора, другие МФО по всей России продолжают банкротиться и уходить с турбулентного рынка.

Поймали за шкирку

В начале мая Центробанк исключил из реестра микрофинансовых организаций десятую за последние полтора года компанию. Поводом для исключения из госреестра микрофинансовой компании (МФК) «Мани Фанни Онлайн» стало неоднократное в течение года нарушение требований закона «О микрофинансовой деятельности» (151-ФЗ) и других нормативных актов. В частности, МФК некорректно отражала размер капитала, нарушала нормативы ликвидности и достаточности капитала — в течение года он шесть раз падал ниже минимально допустимого значения.

«Мани Фанни» также неправильно формировала резервы по микрозаймам, не исполняла предписания регулятора и предоставляла недостоверную отчетность. Кроме того, МФК нарушала порядок предоставления информации в бюро кредитных историй.

Незадолго до решения ЦБ руководство «Мани Фанни» объявило о приостановке деятельности из-за невозможности досрочного возврата инвесторам вложенных средств. По словам гендиректора МФК Александра Шустова, проблемы с выплатами средств инвесторам, которые начались у компании в начале этого года, были спровоцированы ухудшением ситуации на рынке МФО и паникой среди клиентов.

«Компания оказалась под сильным информационным давлением со стороны некоторых интернет-ресурсов и отдельных участников онлайн-сообществ, которые в последние месяцы создавали крайне негативный фон вокруг компании. В этих условиях компания столкнулась с существенным оттоком инвестиций», — говорилось в заявлении Шустова на сайте МФК.

Согласно отчетности на конец прошлого года, объем свободных денежных средств на счетах «Мани Фанни» составлял 342,6 миллиона рублей. За год компания получила чистую прибыль в размере 162,2 миллиона рублей против убытка в 2017 году. Портфель микрозаймов компании за 2018 год оценивался в миллиард рублей, а по общему размеру портфеля компания заняла 13-ю строчку в рэнкинге «Эксперт РА». На первый взгляд, по итогам 2018 года МФО не испытывала проблем с капиталом, однако, как уже было сказано, ЦБ уличил «Мани Фанни» в недостоверной отчетности. В частности, МФК предоставляла сведения о выданных займах, хотя фактически их не выдавала, а резервы в документах были завышены более чем на 20 процентов.

Зашевелились

Статус МФО в отличие от статуса микрокредитной компании (МКК) позволяет привлекать средства физических лиц. Согласно законодательству, инвестировать в МФО можно не менее 1,5 миллиона рублей, сейчас на рассмотрении Госдумы находится законопроект, предполагающий увеличение этой суммы до 3 миллионов рублей. В прошлом году «Мани Фанни» привлекала средства под 25 процентов годовых, а годом ранее — и вовсе под 33 процента. Сейчас на сайте МФК указано, что она предлагает физлицам инвестировать от 1,5 миллиона рублей по ставке от 14 до 23 процентов годовых.

По информации «Ленты.ру», по состоянию на 1 апреля текущего года «Мани Фанни Онлайн» было привлечено около 770 миллионов рублей от порядка 200 граждан и 20 ИП. То, что в МФО инвестируют только состоятельные и опытные инвесторы, — миф, убежден их представитель Дмитрий Легошин: большинство из них вложились в пределах минимальной суммы входа.

Таким образом, пострадавшими оказались сотни граждан, многие из которых инвестировали фактически все свои сбережения.

С апреля по сентябрь они жили в неизвестности и обивали пороги различных инстанций, писали обращения в ЦБ, Следственный комитет прокуратуру , на имя президента.

Лишь спустя почти пять месяцев после приостановки работы «Мани Фанни» дело сдвинулось с мертвой точки: Центробанк наконец инициировал процедуру банкротства компании, а правоохранительные органы под давлением инвесторов МФК возбудили уголовное дело.

Впрочем, на то, что деньги кто-то вернет, люди особо не рассчитывают. Достаточно вспомнить пример с кредитным потребительским кооперативом «Семейный капитал».

Его основатель Игорь Белоусов задолжал пайщикам в общей сложности более 3 миллиардов рублей, которые за три года никто так и не увидел. Следствие по делу «Семейного капитала» идет уже 37 месяцев и продлено до 40. Ясно, что надеяться на что-то пострадавшие уже перестали.

Денег нет

Стоит признать, что к таким последствиям зачастую приводят недостаточные меры надзора со стороны ЦБ. Почему так происходит и что с этим делать, регулятор ответить не смог. В пресс-службе ЦБ проигнорировали ряд конкретных вопросов, содержащихся в запросе «Ленты.ру». В частности, остается неясным, почему ЦБ, согласно своей обязанности, не обратился в правоохранительные органы в соответствии со статьей 172 УК РФ, если МФК регулярно предоставляла недостоверную отчетность в течение года. Также непонятно, каким образом такие случаи можно предотвратить в будущем и какие действия собирается предпринимать регулятор для наведения порядка на рынке микрофинансов. Зато ясно одно — надежду на возврат инвестиций можно оставить.

«Если микрофинансовая компания разорится, вернуть свои вложения полностью инвестору вряд ли удастся», — непрозрачно намекнули в ЦБ.

На сегодняшний день на рынке микрофинансов не существует механизмов, которые должным образом бы могли защитить интересы инвесторов от потерь. Несмотря на то что МФО — легальные игроки, имеющие право выдавать микрозаймы под высокий процент, ЦБ регулирует их деятельность не так жестко, как деятельность банков. В частности, МФК не имеют лицензий, их статус подтверждается лишь свидетельством о внесении в госреестр. А самое главное — вложения клиентов МФК не защищены системой страхования, как вклады в банках, поэтому в случае банкротства компании все риски и последствия инвестор принимает на себя.

Деньги, которые привлекают МФК у граждан, могут быть защищены в коммерческой страховой компании. Однако такая страховка — скорее имиджевый ход, нежели реальная гарантия.

«Страховая компания тоже может лопнуть. Это как с долевым строительством: дом еще не достроился, а страховая уже умерла», — говорит Михаил Алексеев, председатель правления межрегиональной общественной организации «Кредитный правозащитник».

В случае банкротства компании инвесторы становятся в очередь на выплату. В первую очередь удовлетворяются требования кредиторов по договорам займа в пределах суммы основного долга в размере 3 миллионов рублей.

Хотели, как лучше

До недавнего времени деньги от физических лиц могли привлекать практически все МФО. Но поскольку микрозаймы — весьма рискованный бизнес, а микрофинансовые организации часто банкротятся, в 2017 году регулятор разделил игроков рынка на два класса: МФО и МФК. Привлекать средства от граждан имеют право только последние. Требования к ним значительно жестче, чем к остальным микрофинансовым организациям.

В частности, у МФК должно быть не меньше 70 миллионов рублей собственного капитала. Это порог входа на рынок, чтобы в случае банкротства у компании хватило денег рассчитаться с инвесторами.

Кроме того, как уже упоминалось, установлен порог минимальной суммы, принимаемой МФК от физлиц, — 1,5 миллиона рублей. По словам участников рынка, это ограничение сделано для того, чтобы человек не отнес в МФК последние сбережения и серьезно оценивал риски своих вложений. Однако, как показывает практика, все происходит с точностью до наоборот.

Как рассказал «Ленте.ру» представитель пострадавших инвесторов «Мани Фанни» Дмитрий Легошин, деньги в МФК несли самые обычные люди, в том числе представители рабочих профессий и пенсионеры, для которых сумма в полтора миллиона — результат многолетних накоплений.

Жажда наживы

Падение ставок по депозитам вынуждает россиян присмотреться к альтернативным финансовым инструментам. ЦБ снизил ключевую ставку третий раз в этом году 6 сентября, в результате чего лучшие предложения для розничных вкладчиков в большинстве крупных банков опустились ниже 7 процентов годовых.

В этих условиях непросто бороться с соблазном вложиться в МФК, которые обещают как минимум вдвое больший доход. Сейчас такие компании принимают средства от населения под 14-26 процентов годовых.

Весь доход от таких вложений, в отличие от вкладов в банках, облагается налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) по ставке 13 процентов. Хотя это и снижает конечную доходность вложений в МФК на 1-3 процентных пункта, все равно оказывается гораздо выгоднее.

Правда, россияне почему-то упорно игнорируют простую истину: чем выше доходность, тем больше риск. Президент Гильдии независимых финансовых советников Татьяна Мальцева подчеркивает, что инвестиции в МФО относятся к высокорискованному финансовому инструменту и заслуженно могут составлять до пяти процентов всего инвестиционного портфеля.

Однако скудная финансовая грамотность вкупе с желанием приумножить свой доход приводит к тому, что люди слепо несут последние деньги не только в сомнительные МФО, но и в финансовые пирамиды. Достаточно вспомнить историю с «Кэшбери», руководство которой обещало инвесторам бешеную доходность до 600 процентов годовых. Несколько десятков тысяч россиян стали жертвами этого мошеннического проекта.

Была ли финансовой пирамидой «Мани Фанни Онлайн» — доподлинно неизвестно, однако есть ряд фактов, указывающих на то, что МФК, вероятно, вела реальную экономическую деятельность.

Во-первых, компания работала на рынке микрофинансов с 2012 года. Даже для громадных финансовых пирамид предельный срок жизни составляет порядка пяти лет, а той же «Кэшбери» хватило на 2,5 года.

Во-вторых, все это время «Мани Фанни» исправно выплачивала обещанные проценты вплоть до мая месяца, когда была исключена из реестра ЦБ. Это же касалось и уплаты налогов. Последняя задолженность в размере 20 миллионов рублей была погашена в апреле 2019 года.

От чистого сердца

После этого у компании начались проблемы, и в том числе с налоговой. В августе в отношении «Мани Фанни» было возбуждено исполнительное производство за неуплату налогов на сумму 47 миллионов рублей, а общая сумма задолженности достигла 70 миллионов.

Расчетный счет компании заблокирован уже несколько месяцев, офисы закрыты, сайт периодически не работает, а гендиректор Александр Шустов скрылся в неизвестном направлении, сменив место жительства и номера телефонов. 19 сентября он опубликовал на сайте «Мани Фанни» любопытное заявление, которое, правда, исчезло меньше чем через сутки (скриншот есть в распоряжении «Ленты.ру»).

В этом обращении Шустов заявлял о готовности сделать чистосердечное признание и рассказать, как и при каких обстоятельствах вывел средства инвесторов из компании, а также о даче взяток сотрудникам ЦБ. В обмен на признание предприниматель просил правоохранительные органы гарантировать ему оформление явки с повинной и снисхождение в суде.

«Сейчас мне не хватает смелости сделать это самостоятельно, явившись на допрос в правоохранительные органы, но в случае вызова на допрос и обеспечения вышеуказанных гарантий, я готов рассказать все», — писал Шустов.

В своем письме он также отметил, что долгое время ждал инициации процедуры банкротства его компании и тянул время в надежде, что ему удастся избежать ответственности.

Нашли крайнего

Примечательно, что одновременно с публикацией этого заявления стало известно, что ЦБ подал иск о банкротстве «Мани Фанни». Вероятно, Шустов удалил сообщение с сайта сразу же, как об этом узнал. При этом многие инвесторы даже не сомневаются в том, что генеральный директор МФК действительно давал взятки Центробанку. Они, в частности, рассказывают о том, что сотрудники и руководители регулятора прячутся от них.

«По телефону горячей линии ЦБ никакой информации о перспективах ситуации получить не удается, операторы отвечают, что такие сведения являются секретными. Даже местонахождение Департамента микрофинансового рынка является секретом для налогоплательщиков, которые их содержат», — говорится в телеграм-канале МАНИ ФАННИ INFO, который был создан группой инвесторов компании для публикации актуальной информации.

Когда инвесторы стали искать представителей ЦБ в социальных сетях, те либо не отвечали вовсе, либо писали, что « Киреев попросил вас заблокировать и не общаться с вами». Дмитрий Киреев — начальник управления надзора за микрофинансовым рынком ЦБ. Так или иначе потерявшие свои деньги граждане в первую очередь в своих бедах винят именно Центробанк.

«Большинство инвесторов размещали свои средства, надеясь на надзор и контроль ЦБ РФ, который обязан гарантировать инвесторам хотя бы уставной капитал на счетах компании, бизнес которой стал убыточным», — пишут они.

Дмитрий Легошин сообщил «Ленте.ру», что инвесторы собираются подавать коллективный иск к регулятору на 500 миллионов рублей.

Впрочем, ничего нового

Несмотря на ужесточение контроля над деятельностью МФО, произошедшее в 2017 году, рынок микрофинансов по-прежнему остается несколько диким и требует дополнительных регуляторных инструментов. Одна из последних инициатив ЦБ — позволить вкладывать средства в МФК только квалифицированным инвесторам. Законопроект, предлагающий новую систему градации частных инвесторов с разным доступом к финансовым инструментам, был принят в первом чтении в мае 2019 года. В версии ко второму чтению появилось новое ограничение, касающееся инвестиций в МФК. Таким образом ЦБ хочет оградить неопытных инвесторов от излишних рисков.

С одной стороны, кажется, что инвестор, способный накопить и инвестировать 1,5 миллиона рублей, скорее всего, достаточно компетентен, чтобы осознавать риски. С другой, у человека на руках может оказаться большая сумма денег, например, от продажи недвижимости. В итоге он решает вложить ее в расчете на более высокую, чем в банке, доходность, но не понимает суть бизнеса МФО и его риски. При этом получение статуса квалифицированного инвестора вряд ли поспособствует более глубокому пониманию вопроса, поскольку эта процедура больше относится к профессиональным участникам рынка ценных бумаг.

Одновременно участники микрофинансового рынка опасаются, что такая инициатива может негативно отразиться на фондировании сектора: количество частных инвесторов и так снизилось за год почти на 15 процентов. Средний чек вложений тоже падает — с 4,5 миллиона рублей в прошлом году до 3,5 миллиона в этом. При этом принципиально предложенная ЦБ схема с получением статуса квалифицированного инвестора ничего не меняет.

Как инвесторам «Мани Фанни» и подобных МФК застраховать свои вложения — по-прежнему неясно. Несмотря на декларируемые меры надзора и контроля со стороны ЦБ, инвестирование в МФО в стране больше напоминает русскую рулетку.