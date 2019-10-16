Почему воров в законе позорили за мошенничество

Криминальная каста "воров в законе" появилась еще задолго до культа "лихих 90-х". Тогда преступники занимались разными видами мошенничества: рэкет, грабеж, вымогательство. "Рамблер" рассказывает, почему мошенничество считалось позорным.

Стоит отметить, что воровские законы и понятия появились еще задолго до появления криминальных ОПГ и ОПС. Когда кодекс преступников только зарождался, все обязаны были ему следовать.

Со временем эти правила стали не такие жесткие. Например, многие криминальные авторитеты могли игнорировать запрет на жен и близкую связь с женщинами. В самом начале за такое поведение могли раскороновать.

То же самое произошло и с другими воровскими законами. Многие преступники продавали нелегальную продукцию и занимались мошенничеством. За это они получали большие деньги — до нескольких миллионов рублей.

Со времен ГУЛАГа коронованный вор в законе не мог заниматься никакими аферами. Дело в том, что любое мошенничество подразумевает обман невинного человека. Согласно воровским понятиям, каждый преступник обязан держать свое слово и не нарушать его. В случае с мошенничеством вор в законе заранее знает, что он его нарушит. Именно поэтому мошенничество в криминале считалось позорным. Как правило, таких последователей могли раскороновать и выгнать из банды.

Один из самых знаменитых криминальных авторитетов Саша Север и в 90-е жил по старым воровским понятиям. Ему часто предлагали подзаработать на мошенничестве и обмане, а он придерживался правил и отказывался. Так он получил уважение среди других авторитетов.