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Почему воров в законе позорили за мошенничество 

Рамблер 3 часа назад
Криминальная каста "воров в законе" появилась еще задолго до культа "лихих 90-х". Тогда преступники занимались разными видами мошенничества: рэкет, грабеж, вымогательство. "Рамблер" рассказывает, почему мошенничество считалось позорным.
Стоит отметить, что воровские законы и понятия появились еще задолго до появления криминальных ОПГ и ОПС. Когда кодекс преступников только зарождался, все обязаны были ему следовать.
Со временем эти правила стали не такие жесткие. Например, многие криминальные авторитеты могли игнорировать запрет на жен и близкую связь с женщинами. В самом начале за такое поведение могли раскороновать.
То же самое произошло и с другими воровскими законами. Многие преступники продавали нелегальную продукцию и занимались мошенничеством. За это они получали большие деньги — до нескольких миллионов рублей.
Со времен ГУЛАГа коронованный вор в законе не мог заниматься никакими аферами. Дело в том, что любое мошенничество подразумевает обман невинного человека. Согласно воровским понятиям, каждый преступник обязан держать свое слово и не нарушать его. В случае с мошенничеством вор в законе заранее знает, что он его нарушит. Именно поэтому мошенничество в криминале считалось позорным. Как правило, таких последователей могли раскороновать и выгнать из банды.
Один из самых знаменитых криминальных авторитетов Саша Север и в 90-е жил по старым воровским понятиям. Ему часто предлагали подзаработать на мошенничестве и обмане, а он придерживался правил и отказывался. Так он получил уважение среди других авторитетов.
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