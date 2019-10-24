Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

На севере России найдено древнейшее четвероногое 

Популярная механика 1 час назад
На севере России найдено древнейшее четвероногое
Фото: Популярная механика
Окаменевшие остатки существа, названного Parmastega aelidae, были найдены палеонтологами в отложениях сосногорской формации в республике Коми. До наших дней сохранился только череп и часть плечевого пояса, но, как полагают ученые, дело здесь не в деятельности древних падальщив — на костях не видно ее следов, а в том, что остальной скелет просто растворился. Палеонтологи предполагают, что это свидетельствует о том, что скелет был костяным лишь частично, а по большей части состоял из хрящей, как у современных акул.
Если это так, то пармастега должна была иметь иных, нежели прочие наземные позвоночные, предков и уж точно не могла иметь доживших до наших дней потомков — мы бы их знали. Вероятно, речь идет о какой-то группе четвероногих, развитие которых шло одновременно с земноводными и ранними рептилиями по параллельному пути.
Пармастега была хищником, либо падальщиком, а может — тем и другим. Ее глаза смотрели вверх, что ясно говорит о том, что потенциальная добыча находилась наверху, выше поверхности воды.
Судя по строению плечевого пояса, у животного уже были полноценные ноги, но неясно, как оно ими пользовалось. Хрящевой скелет видимо исключает возможность быстрого передвижения по суше, а может быть — и вообще нахождения на ней, по крайней мере — долгого. Вероятно, ноги использовались для хождения по дну на мелководье, примерно так, как это делают сегодняшние крокодилы. При этом тело животного полностью или почти полностью остается в воде.
Строение ноздрей, по мнению ученых, говорит о том, что для дыхания они не использовались, будучи исключительно органом обоняния. Это, скорее всего означает, что животное дышало жабрами. Впрочем, в современном мире известны и иные способы дыхания. К примеру, безлегочные саламандры дышат, впитывая кислород через поверхность кожи, причем живут они на суше.
Как человеку удалось выжить в желудке кита
Популярная механика: последние новости
Пластиковые пакеты окажутся в России под запретом Пластиковые пакеты окажутся в России под запретом Двое британцев поставили эксперимент по выживанию в джунглях Двое британцев поставили эксперимент по выживанию в джунглях Создана операционная система судного дня Создана операционная система судного дня
Комментарии
Истории
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Белки из окна — это же изумительно!
Белки из окна — это же изумительно!
Город РФ назван одним из самых сексуальных в мире
Город РФ назван одним из самых сексуальных в мире5
Как появились мифические существа
Как появились мифические существа
Почему моряки пьют шило
Почему моряки пьют шило1
Что стало с сыном лидера украинских националистов
Что стало с сыном лидера украинских националистов10
Видео
Кардиган Кобейна продадут за рекордную сумму
01:06
Кардиган Кобейна продадут за рекордную сумму
Вещи
Животные, которых не узнать без шерсти
04:44
Животные, которых не узнать без шерсти
Истории
Детское письмо Фиделя Кастро президенту США
11:50
Детское письмо Фиделя Кастро президенту США
Истории
Что нашли при обыске у «кровавого карлика»
00:31
Что нашли при обыске у «кровавого карлика»
Люди
Как появились мифические существа
10:03
Как появились мифические существа
Безумный мир
Как жила женщина, которую никто не смог рассмешить
10:03
Как жила женщина, которую никто не смог рассмешить
Люди Истории
В Дудинке хозяйничают песцы
00:54
В Дудинке хозяйничают песцы
Безумный мир Места
Самый страшный теракт в истории России
00:59
Самый страшный теракт в истории России
Истории
Почему Буденному доверили громить белогвардейцев
07:37
Почему Буденному доверили громить белогвардейцев
Люди Истории
Водяной козел «поссорил» львов и крокодила
03:50
Водяной козел «поссорил» львов и крокодила
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть