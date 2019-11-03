Почему кофе выплескивается после седьмого шага

Почему кофе проще всего разлить между седьмым и десятым шагом

Если вам суждено разлить кофе, пока вы его несете в руках, вероятнее всего это произойдет между седьмым и десятым шагом. Так полагают ученые из Университета Калифорнии. Специалисты отследили, что колебания жидкости в стандартной кружке примерно совпадает с темпом человеческого шага. Обмануть судьбу не получится, даже если идти медленно или вовсе остановиться. В этом случае вероятность разлить бодрящий напиток даже возрастет.

Что можно с этим сделать?

Эксперты рекомендуют не ускорять шаг, чтобы как можно скорее донести полную кружку кофе до того места, где его хочется выпить. Как раз к десятому шагу колебания кофе в кружке совпадут с темпом шагов и "катастрофа" станет неизбежной. Не стоит спешить, при этом следить лучше за самим напитком, а не своими шагами. Также не нужно резко останавливаться, наоборот, скорость шага лучше снижать постепенно, чтобы колебания жидкости в кружки успели подстроиться под ритм шага.