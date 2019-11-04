Сколько будет зарабатывать Россина на таянии льдов

Сколько будет зарабатывать Россия, когда растают ледники в Арктике

Таяние ледников в Арктике за последнее десятилетие ускорилось вдвое, а это значит Россия гораздо быстрее может извлечь из этого дивиденды. Ведь площадь ее арктических владений несравнимо больше, чем у конкурентов.

Издание Remote Sensing of Environment отмечает, что масса воды тающих в Арктике ледников сегодня достигает отметки в 4,4 млрд т, тогда как еще в 2010 году этот объем не превышал 2,2 млрд т. В среднем толщина арктического ледяного панциря ежегодно уменьшается на 30 см.

Ученые обеспокоены этим фактором, так как арктические льды содержат до 1/5 общемировых запасов пресной воды. Еще одна угроза, которую несет таяние ледников Арктики — это разрушение криосферы, что уже через 20 лет может вызвать наводнения и высвобождение патогенов прежде всего в российском Заполярье.

Плюсы таяния ледников

Однако в не меньшей степени общественность обращает внимание и на новые экономические перспективы, которые сулит высвобождение Северного Ледовитого океана от пока еще сковывающих его льдов. Ведь, согласно Конвенции ООН по морскому праву от 1982 года, каждая из арктических стран имеет право исследовать и эксплуатировать ресурсы, находящиеся в двухсотмильной зоне от их береговых линий.

Гонка за Арктику уже началась и, по мнению российских экспертов, нашей стране важно не упустить инициативу по развитию собственных арктических проектов. Один бонус мы уже получили: таяние ледников открыло несколько новых островов, в результате чего территория России приросла еще на 290 тыс. м2.

Британская газета The Guardian в исчезновении арктических ледников видит огромные выгоды, которые, в первую очередь, сможет извлечь Россия.

Речь о полярном судоходном маршруте между Тихим и Атлантическим океанами, который, скорее всего, вступит в полную мощь в ближайшие 30 лет.

По мнению авторов британского издания, этот маршрут сократит время пути в Азию на 40%, что позволит России зарабатывать на экспорте нефтегазовых ресурсов в Китай, Японию и Южную Азию огромные деньги.

Надым — центр мировой экономики

Особое место в Северном морском пути The Guardian отводит городу Надым, который российские власти намерены соединить автомобильными и железнодорожными магистралями с другими нефтегазовыми центрами, а также построить там новый порт. С британцами согласен бывший мэр Надыма Станислав Шегуров, в прошлом газовик. В свое время на встрече лидеров Арктики в Норвегии он заявлял, что «весь центр тяжести мировой экономики сместится в Надым».

Исследователи из Калифорнийского университета Лоуренс Смит и Скотт Стивенсон спрогнозировали, что к 2020 году из-за отступившего льда следует ожидать 30-кратного увеличения судоходства по Северному морскому пути, а к 2050 году он будет свободен круглогодично. Более того, по их мнению, лед в Арктике ослабнет настолько, что ледоколы смогут проводить суда через Северный полюс.

Россия готова

Российское правительство уже вовсю готовится к активному судоходству по Арктике. На эти цели планируется выделить около $3 млрд Деньги, в первую очередь, пойдут на открытие военной базы на Новосибирских островах, а также на строительство новых ледоколов и навигационных центров.

По мнению экспертов, инвестиционные затраты на реализацию проектов, связанных с Северным морским путем, могут достигать многих сотен миллиардов рублей. Половина из этих средств, скорее всего, будет привлечена за счет иностранных инвесторов. Но такие вложения в перспективе многократно окупятся.

Первый вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал считает, что на Северном морском пути Россия по самым скромным подсчетам сможет зарабатывать около 7,5 млрд рублей в год.

Эксперт полагает, что такие доходы позволят снизить цены на некоторые товары в магазинах, прежде всего, в северных регионах страны.

Предполагается, что это будет так называемая «фидерная контейнерная линия», имеющая два морских хаба — в Петропавловске-Камчатском и Мурманске, в составе которой будут входить семь контейнеровозов. Основную часть грузопотока займет экспорт сырья, добываемого в Арктике. Доходность такого проекта может превышать 13%.

30 триллионов долларов

Вторая статья российских доходов от эксплуатации Арктики — это добыча полезных ископаемых. По предварительным подсчетам РАН , в арктической зоне сосредоточено до 40% общемировых запасов золота, около 60% — нефти, от 60 до 90% — природного газа, 90% — хрома и марганца. Общая стоимость полезных ископаемых российского арктического шельфа аналитиками РАН оценивается в 30 триллионов долларов.

Однако, по мнению экспертов, учитывая нынешние темпы ледового спада экономически целесообразно приступать к эксплуатации арктических недр не ранее 2040 года. Но этот срок стоит выдержать, чтобы сделать добычу и продажу полезных ископаемых по-настоящему рентабельной.

Российские власти намерены получать прибыль не только от реализации углеводородов, но и от продажи сведений о данных геологоразведки зарубежным нефтегазовым компаниям — убежден заведующий Лабораторией освоения континентального шельфа Института проблем нефти и газа РАН Василий Богоявленский

Ведь снаряжение даже одной разведывательной экспедиции — дело очень затратное: на неё может потребоваться несколько миллиардов рублей, и эти затраты нужно компенсировать. Учитывая ценность такой информации, зарубежные партнёры будут готовы в неё вложиться.