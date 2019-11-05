«Кровавая бойня»: что творили крестоносцы

Под Крестовыми походами подразумевают серию международных мероприятий католической Западной Европы, под эгидой церкви, по завоеванию мусульманских Палестины, Сирии и других стран Ближнего Востока, а также православной Византии. Официальным мотивом этой агрессии выставлялось «освобождения гроба Господня из рук неверных». Первый крестовый поход начался в 1095 году, а последний, восьмой, завершился в 1270 году.

Крестовыми походами называют некоторые другие мероприятия той же поры, направленные на насильственное крещение язычников (балтов, славян и т.д.) и истребление еретиков (катаров), а также более поздние попытки собрать международную коалицию против турок-османов.

Детский крестовый поход

Пожалуй, самым шокирующим для современного сознания фактом является крестовый поход детей, происшедший в 1212 году.

После того, как в 1187 году мусульмане отбили у крестоносцев Иерусалим, а Третий крестовый поход 1189-1191 гг. закончился неудачей, в Западной Европе распространились мистические настроения, что только чистые и непорочные дети способны отвоевать «гроб Господень». Начались проповеди о том, что Бог обязательно благословит такое мероприятие, и перед детьми не только войска мусульман обратятся в бегство, но и море расступится, как перед Моисеем.

Когда юные крестоносцы собрались в Париже, то король Филипп II приказал им разойтись по домам и оставить глупую затею. Но не везде монархи и епископы были благоразумны. Многие же священнослужители благословляли и сопровождали безоружное войско детей. Многие родители, охваченные массовым фанатизмом, сами отправляли своих чад в неизвестность. Тут же действовали и тёмные личности, обещавшие родителям доставить их детей в Палестину и дававшие за это деньги. Увидим, к чему это привело.

В Германии летом 1212 года собралось примерно 25-тысячная толпа отроков и отроковиц, спрашивавших дорогу к морю и питавшихся подаянием. Большинство погибало в пути от голода и болезней, а в Альпах ещё и от холода. Когда уцелевшие спустились на равнины Италии, то многие из них были перебиты местными жителями в отместку за насилия немецких крестоносцев во время Третьего похода. До моря никто из них не добрался.

Во Франции примерно 30 тысяч юных крестоносцев под предводительством пастушка Стефана пришли в Марсель, где некие судовладельцы обещали бесплатно перевезти их на кораблях в «Святую землю». На семь кораблей было погружено около пяти тысяч участников похода, прочим пришлось отправиться нищенствовать, и им повезло больше.

Корабли вместо Палестины приплыли в Алжир, где судовладельцы продали детей в рабство маврам, как у них уже было о том условлено. Страшную правду рассказал в Европе спустя 18 лет чудом уцелевший монах, сопровождавший детей в том злополучном плавании.

«Богоугодный» геноцид

Взятие восточных городов западными крестоносцами сопровождалось не только их разграблением, но и тотальным геноцидом населения. Впрочем, этим тоже было невозможно удивить ни современников, ни потомков. Самым шокирующим является воспевание участниками похода массовых убийств как богоугодного дела.

Так, священник Раймон д’Ажиль с восхищением писал о взятии Иерусалима во время Первого крестового похода в 1099 году, что «количество пролитой в те дни крови было невероятно». В дворе храма Соломона (по-видимому, он называл так мечеть халифа Умара, которая, как многие считают, стоит на месте древнего храма Соломона), по его словам, кровь доходила до колен всадников, ехавших верхом. И далее следует благочестивая сентенция: «Воистину, Господь наш Иисус справедливо и прекрасно рассудил так, чтобы это место затопилось кровью неверных».

Священник Фульхерий из Шартра, очевидно, не был склонен к преувеличениям, так как считает, что кровь местных жителей, струившаяся по улицам Иерусалима, доходила крестоносцам только до щиколоток. Гийом, архиепископ Тирский (в Ливане), в XII веке написавший историю Крестовых походов, утверждал, что повсюду валялись обезображенные трупы иерусалимцев, а победители были с головы до ног забрызганы кровью. Хотя он судил о взятии Иерусалима лишь по рассказам, но, вероятно, в этих его записках отразились впечатления от более позднего взятия какого-то другого города. Нравы у «воинов гроба Господня» не менялись.

Вандалы во Втором Риме

Ничем по сути не отличалось и взятие Константинополя, предпринятое вождями Четвёртого крестового похода в 1204 году. То, как крестоносное войско перенацелилось с мусульманской столицы на православную, показательно для всего этого движения.

У крестоносцев не хватало денег для оплаты проезда в Палестину, и тогда правительство Венеции предложило им, в уплату части суммы, побыть наёмниками в покорении отпавшего от Венецианской республики города Зара (Задар). Зара была взята, но венецианцы требовали ещё денег.

В это время с вождями крестоносцев завязал переговоры царевич Алексей, сын свергнутого в Константинополе императора Исаака II Ангела. Он предложил крестоносцам и венецианцам расплатиться из византийской казны за их услуги, если те возведут его на престол. Крестоносцы отнеслись к этому мероприятию как к святому делу, тем более, что соискатель престола обещал подчинить православную церковь Риму.

В 1203 году крестоносцы возвели Исаака и Алексея IV на трон и стали требовать оплаты своих услуг. Но византийская казна была основательно разграблена предшественниками новых императоров. Алексей начал взыскивать недостающую сумму на жителях столицы. Это вызвало мятеж, Ангелы были свергнуты, и новый император Алексей V Дука отказался платить католикам что-либо. В ответ крестоносцы повели осаду Константинополя и 12 апреля 1204 года штурмом взяли город.

Удивляться массовым избиениям «схизматиков» католиками не приходится. Значительно большее впечатление на историков производит то, что западноевропейские рыцари уничтожали многочисленные произведения искусства византийской столицы, не видя в них никакой ценности. От меча и огня гибли книги, картины, скульптуры. Золотые предметы переливались в слитки.

Столица Восточно-Римской империи, устоявшая при всех прежних варварских вторжениях, в начале XIII века была всё-таки завоёвана и уничтожена западными варварами.