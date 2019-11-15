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Названы самые неприемлемые поступки в гостях 

Lenta.ru + ещё 2 2 часа назад
Названы самые неприемлемые поступки в гостях
Фото: Lenta.ru
Пользователи Reddit рассказали о грубых и неприятных поступках со стороны людей, гостивших у них. Выяснилось, что многие из них нарушали правила приличия и были невежливы.
Комментатор Wefedfd рассказал, что однажды его знакомый, придя к нему в гости, сильно напился. Несмотря на то, что они не были близкими друзьями, он предложил ему заночевать, чтобы не ехать в таком состоянии домой.
«Он отказался, поехал пьяным и разбил свою машину. Затем он попытался подать в суд на нас за то, что позволили ему ехать домой пьяным»,
— пожаловался пользователь.
Юзер под ником ductoid рассказал, что одна гостья, недавно ставшая матерью, принесла с собой плаценту, оставшуюся от новорожденного младенца.
«Она положила ее в мою морозилку, где она протекала на всю еду»,
— рассказал он. Другие также рассказали о беспардонном поведении знакомых: они часто повреждали их имущество ради забавы, разбрасывали вещи и умышленно портили то, что им дорого. К примеру, пользователь Aceofkings9 сообщил, что когда он был ребенком, друг семьи схватил его приставку и удалил сохранения его любимой игры.
Многие истории были связаны с гигиеной — нередко гости не убирали за собой. Один из комментаторов рассказал, что знакомый украл из его ванной дезодорант и зубную пасту. Часто конфликты происходили и между родственниками, которые имели разные взгляды на домашнее хозяйство.
«Моя мама реорганизовывала мои кухонные шкафы всякий раз, когда она приходила, потому что не соглашалась с моей организационной системой»,
— пожаловался Thedaythemusicdied37. Один из юзеров признался, что выгнал дальнего родственника из дома за то, что тот страдал недержанием, но принципиально не носил памперсы для взрослых и испортил ему мебель.
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Теги:
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