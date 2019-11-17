Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Смешные фото с деревенских дискотек 2000-х годов
Смешные фото с деревенских дискотек 2000-х годов
Безумный мир
Названы страны с самыми строгими законами
Названы страны с самыми строгими законами
Места
Почему русские обязательно должны есть хлеб
Почему русские обязательно должны есть хлеб
Люди
"Человек-ракета" побил новый рекорд скорости
"Человек-ракета" побил новый рекорд скорости
Безумный мир

Почему Петербург — Питер 

Рамблер 2 часа назад
Почему Петербург — Питер
Фото: Pixabay
"Рамблер" рассказывает, почему в народе принято называть Санкт-Петербурга Питером. Согласно информации в словаре Е. Поспелова "Географические названия России", история именования города берет свое начало с момента основания крепости Санктпитербурх. После того, как в укреплении воздвигли собор Петра и Павла, крепость перестала называться Петропавловской, а ее первоначальное название охватило весь построенный при ней город.
Принятое именование не закрепили специальным актом, что привело к сильным различиям в произношении иноязычного окружения Петра. В первой четверти XVIII века название города встречается более чем в 30 вариациях.
Письма самого Петра Великого также изобилуют разночтениями: Санктъпетерсъбурк, Санктпитербурх (1703), Питербурх (1706), Санктпетерзбурк (1710); позже император стал чаще использовать "Питер": Санкт-Питер-Бург (1714), Санктъ Питербурх (1720). Название с буквой "и" также начинает повсеместно использовать газета "Ведомости", однако после 1924 года в именовании города начинает превалировать версия "Петербург". Вполне возможно, что к ранней версии и восходит неофициальное название Санкт-Петербурга.
Видео дня. История самой известной советской отшельницы
Комментарии1 
Редактор:  Надежда Харламова
Теги:
Истории , Ведомости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Смешные фото с деревенских дискотек 2000-х годов
Смешные фото с деревенских дискотек 2000-х годов 12
Названы страны с самыми строгими законами
Названы страны с самыми строгими законами 3
Почему русские обязательно должны есть хлеб
Почему русские обязательно должны есть хлеб
«Человек-ракета» побил новый рекорд скорости
«Человек-ракета» побил новый рекорд скорости 3
Почему пираты закрывают черной повязкой глаз
Почему пираты закрывают черной повязкой глаз 5
Видео
Новая оптическая иллюзия запутала пользователей
00:16
Новая оптическая иллюзия запутала пользователей
Безумный мир
Самые милые детеныши животных
05:44
Самые милые детеныши животных
Истории
«Руки-базуки» были замечены снова
00:15
«Руки-базуки» были замечены снова
Люди
Лучшие видео от гения монтажа Зака Кинга в 2019 году
06:24
Лучшие видео от гения монтажа Зака Кинга в 2019 году
Люди
Игривая кошка избила хвостом полицейского
00:14
Игривая кошка избила хвостом полицейского
Безумный мир
На кого работают сторонники теории плоской Земли
02:39
На кого работают сторонники теории плоской Земли
Безумный мир
Последнее послание благовещенского стрелка
04:08
Последнее послание благовещенского стрелка
Люди
Раскрыты зверства эстонских карателей в Пскове
05:10
Раскрыты зверства эстонских карателей в Пскове
Истории
Зачем Илону Маску проект «Starlink»
08:07
Зачем Илону Маску проект «Starlink»
Истории
История самой известной советской отшельницы
24:24
История самой известной советской отшельницы
Люди Истории
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение