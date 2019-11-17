Почему Петербург — Питер

"Рамблер" рассказывает, почему в народе принято называть Санкт-Петербурга Питером. Согласно информации в словаре Е. Поспелова "Географические названия России", история именования города берет свое начало с момента основания крепости Санктпитербурх. После того, как в укреплении воздвигли собор Петра и Павла, крепость перестала называться Петропавловской, а ее первоначальное название охватило весь построенный при ней город.

Принятое именование не закрепили специальным актом, что привело к сильным различиям в произношении иноязычного окружения Петра. В первой четверти XVIII века название города встречается более чем в 30 вариациях.

Письма самого Петра Великого также изобилуют разночтениями: Санктъпетерсъбурк, Санктпитербурх (1703), Питербурх (1706), Санктпетерзбурк (1710); позже император стал чаще использовать "Питер": Санкт-Питер-Бург (1714), Санктъ Питербурх (1720). Название с буквой "и" также начинает повсеместно использовать газета "Ведомости", однако после 1924 года в именовании города начинает превалировать версия "Петербург". Вполне возможно, что к ранней версии и восходит неофициальное название Санкт-Петербурга.