Каких писателей не изучали в школе при Сталине

Каких русских писателей не изучали в школе при Сталине

Школьный список классиков, книги которых обычно нужно было прочитать летом, казалось бы никогда не менялся. Но на самом деле, в разные годы советской власти из школьной программы исключались некоторые великие писатели. Чьи произведения не проходили школьники при Сталине — в статье «Рамблера».

Двадцатые годы ознаменовались различными экспериментами во всех сферах жизни в новой России, в том числе и в образовании. Например, при освоении классических произведений XIX века важнее было не чтение от корки до корки, а самостоятельна оценка и эмоции от прочитанного. Но в 30-е годы образование, как и все в стране, получило строгие стандарты.

Вдумчивое осмысление прочитанного не требовалась, а правильная трактовка произведений принималась как аксиома, без дискуссий и анализа. Все книги рассматривались с точки зрения идеологии классовой борьбы, а также противостояния внешним врагам.

Из русской литературы начала XIX века изучали « Евгения Онегина » и «Цыган» Пушкина, а также его оды и вольнолюбивую лирику, «Мертвые души» Гоголя, «Путешествие из Петербурга в Москву» Радищева, «Горе от ума» Грибоедова и «Героя нашего времени» Лермонтова. Также в программу входил поэт-декабрист Рылеев, Жуковский, Карамзин, Державин и Фонвизин.

Из классических романов второй половины XIX века в программе остались только «Обломов» Гончарова, «Отцы и дети» Тургенева, « Анна Каренина » Толстого, а также «Былое и думы» Герцена, «Гроза» Островского, «Что делать?» Чернышевского и «Господа Головлевы» Салтыкова-Щедрина. Не обошлось и без поэзии Некрасова.

Самый неудобный для советской критики классик — Федор Михайлович Достоевский — был исключен из программы полностью. Вписать религиозные симпатии и резко отрицательное отношение писателя к революционерам в сталинскую доктрину не получилось.

Не изучались и произведения эмигранта Бунина, последовательного врага красных еще во время Гражданской войны. Собрания сочинений Бунина, как и Достоевского, издадут в СССР лишь в 1957 году, после смерти Сталина. Но антибольшевистские «Окаянные дни» Бунина — только во времена перестройки.

Не проходили в школе и «певца деревни» Сергея Есенина , несмотря на его популярность в народе. Очевидно, он оказался недостаточно решительным для времени радикальных взглядов.

Часы литературы в выпускном классе почти целиком отдавались советским классикам — Маяковский, Горький, Серафимович («Железный поток»), Фадеев («Разгром»), Шолохов («Поднятая целина»). Из дореволюционных — только Чехов.

После войны «Анну Каренину» в программе заменили на «Войну и мир»— «мысль народная» была актуальнее чем «мысль семейная».

Достоевский и Есенин вернутся в школьную программу только в эпоху застоя.