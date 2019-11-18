В каком году на самом деле появилась Россия

Официальной датой считается 862 год. Он увековечен в памятнике в Великом Новгороде «Тысячелетие России», поставленном в 1862 году. Но есть сомнения как в самой дате, так и в значении события, которое традиционно берётся за точку отсчёта истории России.

Когда Русь так прозвалась

В лето 6370-е по счёту древнерусских летописей, то есть в 862 году по нашему летоисчислению, варяжские конунги Рюрик с братьями пришли княжить в Новгород (по некоторым спискам — сначала в Ладогу, потом в Новгород), будучи приглашены туда словенами, а также чудью, мерей, весью и кривичами. С этого времени ещё средневековые русские летописцы вели начало династии Рюриковичей. А династия в те времена считалась главным компонентом государства. Ни в каких иностранных источниках, в том числе скандинавских сагах, которые, казалось бы, должны были посвятить особенное внимание этому событию, нет подтверждения сказанию о призвании. В некоторых в эти годы упоминается славный Рёрик Ютландский (он же Фрисландский), но нет ни малейших указаний на то, что он княжил в славянских землях. Но даже если так было, какое основание класть именно данное событие в начало русской государственности? Ведь очевидно: если словены и прочие племена, упомянутые в древнерусской «Повести временных лет», пригласили править Рюрика с братьями, то у них уже и без варягов была государственность. Следовательно, призвание князей это эпизод из истории уже существовавшей русской государственности, а её начало относится к какому-то более раннему времени. Происхождение же термина «Русь» неизвестно. В той же «Повести временных лет» есть указание на то, что «в лето 6360-е, когда начал царствовать Михаил, стала прозываться Русская земля». 6360 год «от сотворения мира» это 852 год в нашем летоисчислении. Михаил это византийский император Михаил III, но он начал царствовать в 842 году. Правда, правил он до 867 года, поэтому, с известной натяжкой, 852 год можно отнести к началу его правления. В любом случае, даже известную из летописей дату «прозывания» (тут могут быть два значения: называться и приобрести известность) Руси как страны следует отнести минимум на десять лет раньше традиционной.

839 год — первое упоминание о Руси

Древнерусские летописи рассказывают, что в 866 году русы совершили поход на Константинополь. Однако по византийским источникам, где подробно описано это событие, оно произошло в 860 году, и сейчас эта дата является общепринятой. Так что, опять же, раньше 862 года прослыла Русская земля в соседних странах. Впрочем, в иноземных источниках есть ещё более раннее указание на существование Русского государства. В 839 году послы кагана русов, как рассказывают «Бертинские анналы», прибыли к франкскому императору Людовику I на обратном пути к себе домой из Константинополя. По их словам, они не могли возвращаться прямым путём, боясь нападения тамошних враждебных народов. В науке не прекращаются споры о том, где же находился этот Русский каганат и что он собой представлял. Немногие упоминания о нём носят очень отрывочный характер и могут иметь несколько противоречивых объяснений. Как бы то ни было, 839 год — первое упоминание в литературе о государстве, носившем имя Руси.

Россия — не то же, что Киевская Русь

Однако возникает вопрос: какие есть у нас основания начинать историю Российского — именно Российского — государства от той Руси IX века? Ведь непрерывная традиция независимой российской государственности, объединяющей большую часть русского народа (причём именно русского народа, в отличие от украинского и белорусского), возникает только после падения Золотой Орды в конце XV века. Претензия московских великих князей (а впоследствии царей) на монопольное правопреемство от Киевской Руси возникла в конце XV — XVI вв. и имела политическое значение — попытку завоевать западнорусские земли, входившие в состав Великого княжества Литовско-Русского. Это княжество, располагавшееся на большей части Киевской Руси, имело не меньше оснований считаться его преемником. Кстати, упомянутый памятник в Новгороде отражает эту точку зрения: среди великих государственных деятелей истории России на нём изображены литовские князья Гедимин, Ольгерд и Витовт. Династическое правопреемство Москвы (вспомним знаменитое «Рюриковичи мы») вряд ли может считаться достаточным основанием для современных историков считать Москву единственной продолжательницей древнерусской государственности. Ведь само существование Рюрика в значительной степени легендарно. Российское государство это новое образование, возникшее в конце XV веке путём разрастания одного из княжеств, возникших в результате распада древнерусской государственности и народности. Это, кстати, подчёркивает и его название. Оно стало называться на греческий манер «Росией», а не Русью.

Различие историй страны, народа и государства