В каком году на самом деле появилась Россия 

Официальной датой считается 862 год. Он увековечен в памятнике в Великом Новгороде «Тысячелетие России», поставленном в 1862 году. Но есть сомнения как в самой дате, так и в значении события, которое традиционно берётся за точку отсчёта истории России.
Когда Русь так прозвалась
В лето 6370-е по счёту древнерусских летописей, то есть в 862 году по нашему летоисчислению, варяжские конунги Рюрик с братьями пришли княжить в Новгород (по некоторым спискам — сначала в Ладогу, потом в Новгород), будучи приглашены туда словенами, а также чудью, мерей, весью и кривичами. С этого времени ещё средневековые русские летописцы вели начало династии Рюриковичей. А династия в те времена считалась главным компонентом государства. Ни в каких иностранных источниках, в том числе скандинавских сагах, которые, казалось бы, должны были посвятить особенное внимание этому событию, нет подтверждения сказанию о призвании. В некоторых в эти годы упоминается славный Рёрик Ютландский (он же Фрисландский), но нет ни малейших указаний на то, что он княжил в славянских землях. Но даже если так было, какое основание класть именно данное событие в начало русской государственности? Ведь очевидно: если словены и прочие племена, упомянутые в древнерусской «Повести временных лет», пригласили править Рюрика с братьями, то у них уже и без варягов была государственность. Следовательно, призвание князей это эпизод из истории уже существовавшей русской государственности, а её начало относится к какому-то более раннему времени. Происхождение же термина «Русь» неизвестно. В той же «Повести временных лет» есть указание на то, что «в лето 6360-е, когда начал царствовать Михаил, стала прозываться Русская земля». 6360 год «от сотворения мира» это 852 год в нашем летоисчислении. Михаил это византийский император Михаил III, но он начал царствовать в 842 году. Правда, правил он до 867 года, поэтому, с известной натяжкой, 852 год можно отнести к началу его правления. В любом случае, даже известную из летописей дату «прозывания» (тут могут быть два значения: называться и приобрести известность) Руси как страны следует отнести минимум на десять лет раньше традиционной.
839 год — первое упоминание о Руси
Древнерусские летописи рассказывают, что в 866 году русы совершили поход на Константинополь. Однако по византийским источникам, где подробно описано это событие, оно произошло в 860 году, и сейчас эта дата является общепринятой. Так что, опять же, раньше 862 года прослыла Русская земля в соседних странах. Впрочем, в иноземных источниках есть ещё более раннее указание на существование Русского государства. В 839 году послы кагана русов, как рассказывают «Бертинские анналы», прибыли к франкскому императору Людовику I на обратном пути к себе домой из Константинополя. По их словам, они не могли возвращаться прямым путём, боясь нападения тамошних враждебных народов. В науке не прекращаются споры о том, где же находился этот Русский каганат и что он собой представлял. Немногие упоминания о нём носят очень отрывочный характер и могут иметь несколько противоречивых объяснений. Как бы то ни было, 839 год — первое упоминание в литературе о государстве, носившем имя Руси.
Россия — не то же, что Киевская Русь
Однако возникает вопрос: какие есть у нас основания начинать историю Российского — именно Российского — государства от той Руси IX века? Ведь непрерывная традиция независимой российской государственности, объединяющей большую часть русского народа (причём именно русского народа, в отличие от украинского и белорусского), возникает только после падения Золотой Орды в конце XV века. Претензия московских великих князей (а впоследствии царей) на монопольное правопреемство от Киевской Руси возникла в конце XV — XVI вв. и имела политическое значение — попытку завоевать западнорусские земли, входившие в состав Великого княжества Литовско-Русского. Это княжество, располагавшееся на большей части Киевской Руси, имело не меньше оснований считаться его преемником. Кстати, упомянутый памятник в Новгороде отражает эту точку зрения: среди великих государственных деятелей истории России на нём изображены литовские князья Гедимин, Ольгерд и Витовт. Династическое правопреемство Москвы (вспомним знаменитое «Рюриковичи мы») вряд ли может считаться достаточным основанием для современных историков считать Москву единственной продолжательницей древнерусской государственности. Ведь само существование Рюрика в значительной степени легендарно. Российское государство это новое образование, возникшее в конце XV веке путём разрастания одного из княжеств, возникших в результате распада древнерусской государственности и народности. Это, кстати, подчёркивает и его название. Оно стало называться на греческий манер «Росией», а не Русью.
Различие историй страны, народа и государства
Так какую же дату класть в основание именно российской государственности? Очевидно, важнейшей отправной точкой тут является приобретение внешней независимости — 1480 год, «стояние на Угре» и падение Золотой Орды. Кстати, в ознаменование этой победы тогда же было велено отмечать её каждый год крестным ходом 23 июня (старого стиля; хотя бегство хана случилось в ноябре). Понятно, что у этой даты есть своя предыстория — возвышение Москвы, которое кажется правильнее начинать с того момента, когда Москва приобретает свою княжескую династию. То есть с вокняжения в ней сына Александра Невского — Даниила — в 1263 году. Предшествующее время это возникновение, расцвет и упадок Древнерусского государства. Некий аналог мы можем наблюдать в истории Франции. Хотя государство франков на землях Галлии, будущей Франции, давшее ей своё имя, возникло в V веке, но начало Французскому королевству было положено распадом империи Карла Великого в IX веке. До конца XV века это история русского народа, русской цивилизации, но это ещё не история Российского государства, это его предыстория. Представляется, что так точнее были бы обозначены вехи нашего исторического пути. Ведь и само понятие «государство» требует соответствия себе в реальности. В этой связи можно вспомнить, что видный русский историк Сергей Соловьёв (1820-1879), автор 29-томной «Истории России», считал что государство Российское сложилось только в XVI веке. То, что было раньше, он считал догосударственной эпохой. Настоящим государством для него было только централизованное государство, а оно и возникает у нас не ранее конца XV столетия. Таким образом, историю России как страны можно начинать вообще с незапамятных времён, рассказывая о первобытных людях на её территории. История народа, носившего имя Руси, и страны, им населённой, начинает приобретать какие-то контуры с IX века. На протяжении семи столетий тут возникают и распадаются различные государства, пока, наконец, в конце XV века не складывается то государство, которое непрерывно существует по сей день.