Кому нельзя было присутствовать на русской свадьбе

Свадьба была и остается особым событием в жизни любой пары. Раньше венчание и свадебный пир проходили в точном соответствии с многочисленными традициями и обрядами, нарушение которых не сулило молодым ничего хорошего. Многие из этих примет живы до сих пор.

Кого не звали на роли свидетелей?

С давних времен на венчание в качестве свидетелей не принято было звать молодых людей, собирающихся вступить в законный брак. Дело в том, что согласно церковным канонам, после венчания между свидетелями образуется исключительно духовная связь, не предполагающая интимных отношений. Именно поэтому и по сей день считается, что брать в свидетели пару, состоящую в гражданском браке, означает навлечь на себя беду. Эта традиция перетерпела некоторые изменения и теперь на роли свидетелей не принято приглашать и законных супругов.

По словам священнослужителей, люди, состоящие в разводе, тоже не могут быть свидетелями на венчании. Так как именно свидетели должны являться примером для молодых, быть им наставниками, а разведенные супруги авторитетом быть, конечно, не способны.

Также бытует поверье, что нельзя приглашать на роли свидетелей вдовцов и вдов. Невыполнение данного условия грозит скорым одиночеством одного из супругов.

Кто не присутствовал на венчании?

Перед тем, как сесть за свадебный стол, будущие супруги отправляли в церковь для того, чтобы обвенчаться. Нарядные и гудящие автомобили — это вовсе не новшество. Раньше на Руси тоже наряжали лошадей и повозки лентами и колокольчиками для поездки в церковь. Это называлось свадебным поездом. Причем, жених и невеста ехали в разных «поездах».

На церемонии венчания присутствовали подружки невесты, друзья жениха, крестные родители обоих молодоженов и их родственники. Не звали на венчание только родителей молодых. Они обязаны были заниматься приготовлениями к встрече молодоженов и свадебным столом.

Да и сегодня некоторые пары не приглашают на венчание мать невесты. Говорят, что присутствие ее во время таинства грозит молодым всяческими несчастьями.

Кого не приглашали на свадебный пир?

Сразу после венчания молодые ехали в дом родителей жениха, где те накрывали так называемый венчальный или княжий стол. К княжьему столу не звали отца и мать невесты. Приходили только родственники жениха. Разрешалось также приглашать парней и девушек из деревни. Однако и те находились на том пиру только в качестве зрителей. Родители невесты являлись исключительно ко второй части пира — горнему столу. Молодые за венчальным столом не пили и не ели, так как рядом с ними находились женатые мужчины и замужние женщины, коими жених и невеста пока не считались.

Но особое отношение на Руси всегда было не только к молодоженам, но и к вдовцам и вдовам. Обычно их не звали ни на какие праздники, и особенно на свадьбу. Причем, данная примета живет в народе до сих пор, как и та, согласно которой не принято звать на свадьбу разведенных родственников или друзей.