4 самые страшные давки в истории СССР

Советская пропаганда любила припоминать императору Николаю II «Ходынку». Однако и в стране «победившего пролетариата» организация массовых мероприятий оставляла желать лучшего, из-за чего советские граждане регулярно гибли в давках.

Похороны «отца народов»

Иосиф Сталин, при жизни обрекший на смерть сотни тысяч человек, вряд ли мог знать, что даже его похороны станут «кровавыми».

Реакция многих советских людей на смерть «отца народов» выразилась в искреннем сожалении. Культ личности представлял вождя заступником народа и главным проводником на пути в светлое будущее, поэтому попрощаться со Сталиным с 6 марта пришло множество москвичей и гостей столицы. Непосредственно в Колонном зале Дома союзов многотысячный поток входящих и выходящих людей был организованным. Основные мероприятия 9 марта на Красной площади по вносу Сталина в мавзолей также обошлись без происшествий. Однако стечение народа, ведомого скорбью и любопытством, было столь большим, что трагедии избежать не удалось.

В районе Трубной площади, на расстоянии полутора километров от Красной площади столпотворение оказалось настолько плотным, что люди были дезориентированы — им никто не объяснял, по какому маршруту идти, чтобы не упереться в ограждение. Кроме того, роковую роль сыграла неровность рельефа. Спуск Рождественского бульвара был очень крутым, поэтому во время прохода по нему горожане начали терять равновесие. Трубную площадь оградили военными грузовиками от продолжения взятой в трубу реки Неглинки, которая и дала название этому месту. Сужение толпы в подобии «бутылочного горлышка» привело к массовым жертвам. Часть людей попала в углубления у полуподвальных окон и была затоптана. Кроме того, по имеющимся свидетельствам, один из грузовиков в итоге был снесён и люди резко покатились по площади в образовавшийся провал, при этом многие падали. Стоит отметить, что военные, находившиеся на грузовиках, спасли женщин и детей, подхватывая их из толпы связанными поясными ремнями.

Точное количество жертв «державных похорон» было засекречено, однако очевидцы говорят о нескольких сотнях и даже тысячах раздавленных заживо людей. Многие умерли от отсутствия какой-либо медицинской помощи — доставлять раненых в больницы по перекрытым улицам возможности не было. Есть версия, что тела вывозились и хоронились в общих могилах в пригороде Москвы. Однако существуют и выданные родственникам свидетельства о смерти людей 6 марта (в одном из них причиной названо сдавливание грудной клетки).

Тбилисский инцидент 1954 года

Уже на следующий год после похорон Сталина в его родной Грузии случилась другая похожая трагедия. В Тбилиси из-за сноса толпой ограждений на матче местного «Динамо» московским «Спартаком» погибли около 20 человек. По данным справочной службы РИА «Новости», безбилетники, желавшие посмотреть на игру, предприняли штурм ворот стадиона. Это происшествие также замалчивалось

Давка в «Лужниках»

События на стадионе «Лужники»» 1982 года стали еще одной из чёрных страниц в истории советского футбола. 20 октября у болельщиков московского «Спартака» ожидался праздник — их команда играла в 1/16 финала кубка УЕФА против голландского «Хаарлема». Однако спортивное событие испортила холодная погода. Минус 10 для октября — это сильный мороз, а пришедшие на матч люди были одеты не по сезону. Поэтому они сконцентрировались на ближайшей к станции метро трибуне. Уже за 2 минуты до финала, когда стало ясно, что «Спартак» побеждает со счетом 1:0, замёрзшие люди устремились к выходу. Однако милиция открыла лишь один проход из четырёх. Ситуация вышла из-под контроля, когда на последних ступеньках упала молодая девушка. Напиравшая толпа смяла попытавшихся ей помочь людей, в результате на лестнице образовалась груда тел. Долгое время считалось, что давку спровоцировал второй гол «Спартака», забитый на последних секундах футболистом Сергеем Шестовым. Однако эта версия оказалась неверной. Трагедия унесла жизни 66 болельщиков — преимущественно, юношей и подростков. Правда о ней скрывалась властями в течении 7 лет.

Давка на митинге в Тбилиси