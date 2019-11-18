Новый логотип Санкт-Петербурга стоимостью 7 млн

Санкт-Петербург представил новый логотип города. Стоимость разработки составила 7 миллионов рублей. Цвет логотипа символизирует северное сияние, а черточки в буквах — разводные мосты города.

Метабренд города разрабатывает агенство SPN Communications, которое выиграло тендер за 7 миллионов рублей. Его генеральный директор Андрей Баранников рассказал, что там «не занимались разработкой визуальных образов», а в первую очередь «работали над идеей». По его словам, в основе бренда лежит идея о городе личностей, которые раскрывают свой потенциал в Петербурге. Лозунг метабренда — «Создавать великое».

Пользователи сети моментально отреагировали на данный креатив и уже успели нарисовать похожие логотипы своих городов. Среди них Челябинск, Астрахань, Воронеж и другие.