Британец Марк Томпсон нашел в лесу золотое кольцо с сапфиром 15 века. Интересно, что любитель-кладоискатель нашел старинную драгоценность в Шервудском лесу, известном легендами о Робин Гуде.
Так, на боковых сторонах кольца выгравированы фигуры младенца Христа и святой Елизаветы Венгерской. Сапфир, который красуется на кольце, оказался настоящим камнем размером 9,8 мм на 7,85 мм.
Подлинность находки подтвердили в Британском музее, оценив кольцо в £50 тыс. ($65 тыс.).
Эксперты считают, что драгоценность принадлежала кому-нибудь из высшего общества Шервуда 15 века.
"Это то, что Робин Гуд взял бы у богатых, чтобы дать бедным", — отмечают специалисты.
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