Мужчина нашел в Шервудском лесу старинное дорогое кольцо

Британец Марк Томпсон нашел в лесу золотое кольцо с сапфиром 15 века. Интересно, что любитель-кладоискатель нашел старинную драгоценность в Шервудском лесу, известном легендами о Робин Гуде.

Так, на боковых сторонах кольца выгравированы фигуры младенца Христа и святой Елизаветы Венгерской. Сапфир, который красуется на кольце, оказался настоящим камнем размером 9,8 мм на 7,85 мм.

Подлинность находки подтвердили в Британском музее, оценив кольцо в £50 тыс. ($65 тыс.).

Эксперты считают, что драгоценность принадлежала кому-нибудь из высшего общества Шервуда 15 века.